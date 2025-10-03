È partito questa mattina lo sciopero generale indetto dall’USB e dalla Cgil in tutta Italia, Cosenza inclusa, in solidarietà con la Palestina, dopo il fermo degli attivisti della Global Sumud Flottilla, bloccati da Israele mentre erano diretti a Gaza con aiuti umanitari.

A Cosenza il raduno è stato fissato alle ore 9 in Piazza Kennedy, da cui poi versosimilmente si muoverà un lungo corteo che attraverserà le vie principali della città. L’iniziativa rientra nel quadro delle manifestazioni nazionali che, nonostante la dichiarazione di illegittimità del Garante per il poco preavviso, vedranno la partecipazione di migliaia di persone in numerose città italiane.

Già nella serata di ieri, centinaia di cittadini erano scesi in strada sventolando le bandiere della Palestina. A Cosenza si sono registrati due sit-in significativi: uno in Piazza XI Settembre, culminato con un corteo pacifico e simbolico lungo l’isola pedonale, e un altro promosso dal personale medico e socio-sanitario dell’Ospedale dell’Annunziata, che ha manifestato sulle scalinate d’ingresso del nosocomio. Con loro anche l’Arcivescovo Giovanni Checchinato e la vicesidaca Maria Locanto.

Il ricordo va anche al corteo del 26 settembre scorso, quando oltre 7mila persone sfilarono per le vie di Cosenza, confermando la forte partecipazione della città alle mobilitazioni per la pace e contro il conflitto in Medio Oriente.