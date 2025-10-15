“E' stata ripristinata la scalinata di Piazza Tommaso Campanella, di fronte al Complesso Monumentale di San Domenico, che da tempo versava in situazioni di assoluta impraticabilità”. L'annuncio arriva direttamente dal Sindaco Franz Caruso che ha espresso soddisfazione per un intervento che rientra nelle migliorìe che l'impresa Cundari, che sta completando i lavori di restauro del complesso monumentale di San Domenico, aveva offerto nell'ambito degli stessi lavori.

Lo stesso Franz Caruso ha ringraziato l'impresa Cundari per la celerità con la quale ha dato seguito alle sollecitazioni dell'Amministrazione comunale. “Con questo intervento – ha commentato Franz Caruso – è stata sostituita la pavimentazione di tutta la scalinata di Piazza Tommaso Campanella, semi distrutta da tempo immemorabile, mettendola in sicurezza e rendendola nuovamente fruibile. Grazie ai lavori di ripristino si è posta la parola fine ad una situazione incresciosa che metteva a rischio l'incolumità dei pedoni".