Per la gara di Serie C disposti divieti di transito pedonale e veicolare e percorsi alternativi. Misure adottate su richiesta della Questura
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
In vista della partita Cosenza – Sorrento, valida per il campionato di Serie C e in programma domenica 1° marzo alle ore 14.30 allo Stadio San Vito-Marulla, la Polizia Municipale ha disposto una serie di misure temporanee per ragioni di ordine pubblico e sicurezza.
L’ordinanza, emanata su richiesta della Questura, riguarda in particolare la regolamentazione della circolazione su Viale Magna Grecia, area che sarà interessata dal passaggio delle squadre e dal flusso dei tifosi.
La Polizia Municipale ha stabilito per domenica:
– Divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto mezzi autorizzati,
tra le 12.30 e le 14.30 e tra le 16.00 e le 18.00, con possibilità di variazioni in base alle esigenze operative.
Le strade interessate sono:
• Viale Magna Grecia
• Via G. Formoso, nel tratto tra via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia.
Il responsabile del Servizio potrà anticipare o prolungare le chiusure qualora emergano esigenze legate alla sicurezza, alla gestione del traffico o a imprevisti.
Percorsi alternativi consigliati:
– Veicoli provenienti o diretti a Castrolibero: via degli Stadi
– Veicoli diretti a Rende: via degli Stadi – Panebianco
– Veicoli provenienti da Rende: via G. Marconi – via degli Stadi
– I pedoni diretti allo stadio dovranno utilizzare via degli Stadi.