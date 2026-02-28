Per la gara di Serie C disposti divieti di transito pedonale e veicolare e percorsi alternativi. Misure adottate su richiesta della Questura

In vista della partita Cosenza – Sorrento, valida per il campionato di Serie C e in programma domenica 1° marzo alle ore 14.30 allo Stadio San Vito-Marulla, la Polizia Municipale ha disposto una serie di misure temporanee per ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

L’ordinanza, emanata su richiesta della Questura, riguarda in particolare la regolamentazione della circolazione su Viale Magna Grecia, area che sarà interessata dal passaggio delle squadre e dal flusso dei tifosi.

La Polizia Municipale ha stabilito per domenica:

– Divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto mezzi autorizzati,

tra le 12.30 e le 14.30 e tra le 16.00 e le 18.00, con possibilità di variazioni in base alle esigenze operative.

Le strade interessate sono:

• Viale Magna Grecia

• Via G. Formoso, nel tratto tra via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia.

Il responsabile del Servizio potrà anticipare o prolungare le chiusure qualora emergano esigenze legate alla sicurezza, alla gestione del traffico o a imprevisti.

Percorsi alternativi consigliati:

– Veicoli provenienti o diretti a Castrolibero: via degli Stadi

– Veicoli diretti a Rende: via degli Stadi – Panebianco

– Veicoli provenienti da Rende: via G. Marconi – via degli Stadi

– I pedoni diretti allo stadio dovranno utilizzare via degli Stadi.