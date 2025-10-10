In riferimento alla carenza idrica che interessa da tempo la città di Rende, l’amministrazione comunale precisa «che nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune, in quanto la gestione del servizio è affidata a Sorical. Con Sorical abbiamo rapporti continui e costanti per il corretto flusso delle informazioni relative alle forniture erogate ai cittadini ed ai soggetti fruitori del servizio, forniture che interessano il Comune stesso. Intendiamo altresì specificare che il senso di responsabilità politica nel governo del territorio, ci porta giornalmente ad andare oltre quelle che sono le nostre competenze».

Le utenze comunali sono state interessate da due distinte interruzioni: in particolare l'acquedotto Abatemarco e l'acquedotto Capodacqua, entrambi alimentatori delle utenze comunali. Infatti, nelle ultime due settimane i diversi guasti all'Abatemarco hanno causato il blocco delle forniture nell'area nord della città; mentre il guasto alla fonte Capodacqua ha generato disservizi e mancata erogazione nell'area sud. In questo momento Sorical, rassicura che tutte le fonti di approvvigionamento sono attive da mercoledì sera e che a brevissimo si ritornerà alla normalizzazione dell'erogazione in tutto il territorio interessato.

«Rispediamo al mittente polemiche poco costruttive e tentativi di esibizionismo politico. Per la verità dalla scena è stata omessa una notizia: il dichiarante è parte integrante delle forze politiche che esprimono i responsabili della gestione della Sorical, in direzione dei quali confermiamo quanto sopra affermato».