Prima tappa nel Cosentino della “Action Week” di Una Vita da Social. Al Valentini-Majorana confronto con gli studenti su bullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini intime e uso consapevole dei social

Nell’ambito della XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo, avviata il 28 settembre u.s. a Roma, e a seguito dei recenti episodi di violenza realizzati da minorenni, la Polizia Postale sta promuovendo, su tutto il territorio nazionale, un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week”.

Il progetto, attraverso la presenza degli operatori della Specialità nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, intende raggiungere il maggior numero possibile di studenti, allo scopo di prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall’uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network.

Durante gli eventi in programma, organizzati dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Cosenza, ci saranno momenti di confronto con i ragazzi, sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line; verranno inoltre approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali.

L’iniziativa “Una Vita da Social” proseguirà anche nei prossimi mesi, allo scopo di portare il messaggio a migliaia di giovani, per rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza digitale, per rendere gli adulti di domani sempre più consapevoli e responsabili, anche in rete.

Nella mattinata odierna si è tenuto il primo incontro presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Castrolibero “Valentini Majorana” che ha visto la partecipazione degli alunni (oltre 200) del primo e del secondo anno.