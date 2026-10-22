Quattro giornate dedicate al comparto agroalimentare, al mercato professionale del food and beverage e alle imprese della ristorazione. La sesta edizione del Salone DeGusto si svolgerà dal 14 al 17 novembre 2026 nel Centro fieristico “Colosimo” di Catanzaro.

La manifestazione, rivolta in particolare ai professionisti del settore Ho.Re.Ca., ospiterà aziende, operatori ed esperti italiani e internazionali. Il programma annunciato comprende incontri professionali, degustazioni, concorsi, talk e show cooking con chef, pasticceri e giornalisti specializzati.

Numeri, contenuti e protagonisti dell’edizione 2026 saranno illustrati durante la conferenza stampa fissata per giovedì 29 ottobre alle ore 10, nella Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro.

Buyer internazionali e centinaia di espositori

Secondo quanto anticipato dagli organizzatori, DeGusto 2026 potrà contare sulla presenza di numerosi buyer provenienti dai principali mercati europei e da Paesi extraeuropei. Tra quelli annunciati figurano Australia, Stati Uniti, Canada, India e Corea del Sud.

Il padiglione espositivo si estenderà su una superficie di circa seimila metri quadrati e dovrebbe accogliere centinaia di espositori. L’obiettivo è mettere in relazione le aziende agroalimentari con operatori commerciali, professionisti della ristorazione e potenziali acquirenti internazionali.

I dati definitivi relativi al numero degli espositori, dei buyer e degli appuntamenti saranno comunicati durante la presentazione ufficiale.

Accanto agli spazi commerciali è previsto un calendario di iniziative dedicate all’evoluzione del comparto, alle produzioni locali e alle nuove tendenze della ristorazione. Sono annunciati talk, degustazioni, contest e dimostrazioni dal vivo con la partecipazione di professionisti del mondo enogastronomico.

La presentazione alla Cittadella regionale

Alla conferenza stampa del 29 ottobre parteciperanno l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il direttore generale del Dipartimento Agricoltura Giuseppe Iiritano e la direttrice generale di Arsac Fulvia Michela Caligiuri.

Sono inoltre annunciati il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, l’assessora comunale alle Attività economiche Giuliana Furrer, il segretario regionale di Confartigianato Imprese Calabria Silvano Barbalace e il presidente della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo.

Tra i partecipanti figura anche Settimio Pisano, direttore generale della Fondazione Politeama, insieme ai rappresentanti dell’organizzazione.

L’Ente nazionale sordi di Catanzaro assicurerà il servizio di interpretariato nella lingua italiana dei segni durante la conferenza stampa e, secondo quanto comunicato, anche in altri appuntamenti del programma.

Le collaborazioni istituzionali e professionali

DeGusto Food Exhibition è realizzato attraverso una rete di collaborazioni che coinvolge enti pubblici, associazioni di categoria e organismi del settore.

Tra i partner annunciati figurano l’Agenzia Ice, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e le Case del Made in Italy, iniziativa collegata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La manifestazione gode del patrocinio e del sostegno della Regione Calabria e di Arsac ed è inserita dagli organizzatori tra gli eventi di “Calabria Straordinaria”.

Confermate anche la collaborazione organizzativa con Confartigianato e le sinergie con la Confederazione pasticceri italiani, l’Unione regionale cuochi Calabria e la Federazione italiana cuochi.

Il programma completo, le modalità di accesso e l’elenco definitivo degli ospiti saranno resi noti in occasione della presentazione del 29 ottobre.