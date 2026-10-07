All’iniziativa parteciperanno gli arcivescovi Giovanni Checchinato e Francesco Savino e gli eurodeputati Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo e Pasquale Tridico. Mazzuca: «La sicurezza non può poggiare soltanto sulla forza»

Riportare al centro del dibattito parole come pace, diplomazia, diritto internazionale, cooperazione e dialogo in una fase storica segnata da guerre e tensioni crescenti. È l’obiettivo di “Diamo una chance alla pace”, l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale di Cosenza e in programma il 9 ottobre.

L’appuntamento nasce con l’intento di aprire un confronto sul ruolo dell’Europa, sul futuro dell’ordine internazionale e soprattutto sulle conseguenze che le scelte di oggi avranno sulle nuove generazioni.

«Non possiamo rassegnarci all’idea che la guerra sia l’unica risposta possibile ai conflitti – afferma il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca –. La politica ha il dovere di cercare alternative, rafforzando il ruolo della diplomazia e delle istituzioni internazionali».

Al centro della riflessione anche il ruolo dell’Unione europea, nata nel secondo dopoguerra proprio sul superamento dei conflitti che avevano devastato il continente.

«L’Europa deve tornare a essere protagonista e soprattutto un attore di pace», sostiene Mazzuca.

Il confronto con le nuove generazioni

Una parte centrale dell’iniziativa sarà dedicata ai giovani.

«Abbiamo scelto di dedicare questa iniziativa soprattutto a loro – spiega ancora il presidente del Consiglio – perché è con loro che dobbiamo confrontarci sul mondo che stiamo costruendo».

Nel dibattito troverà spazio anche il tema della sicurezza europea e della difesa comune.

«Una difesa comune europea può essere necessaria, ma la sicurezza non può essere affidata soltanto alla forza: deve poggiare sul diritto, sulla cooperazione e sulla capacità di dialogare».

Vescovi ed eurodeputati al tavolo

Al confronto parteciperanno Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, e Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Chiesacattolica.it

Con loro gli eurodeputati Marco Tarquinio, Sandro Ruotolo e Pasquale Tridico, per un confronto che intreccerà politica europea, conflitti internazionali e responsabilità delle istituzioni. Il Parlamento europeo conferma l’attività dei tre nell’attuale legislatura. Osservatorio Legislativo

L’iniziativa sarà aperta alla città e punta a trasformare il tema della pace da formula astratta a terreno concreto di discussione politica e civile, con particolare attenzione a chi dovrà convivere più a lungo con le conseguenze delle scelte compiute oggi.