Il Questore Borrelli accoglie Agenti, Assistenti e Ispettori destinati a Questura e Commissariati: «Rafforzeranno il controllo del territorio»

Il Questore di Cosenza, Antonio Borrelli, ha accolto 19 nuovi operatori della Polizia di Stato – 15 Agenti e Assistenti e 4 Ispettori – assegnati alla Questura e ai Commissariati della provincia. Il loro arrivo rientra nel piano nazionale di potenziamento degli organici previsto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di aumentare la presenza sul territorio e rafforzare i presìdi di sicurezza.

Nel corso dell’incontro di benvenuto, il Questore ha illustrato ai nuovi arrivati le caratteristiche operative della realtà cosentina e le esigenze specifiche delle diverse aree della provincia. Ha inoltre rimarcato la centralità del rapporto di prossimità con i cittadini, definendo il loro ruolo «determinante nel garantire un controllo efficace e costante del territorio».

Gli operatori saranno destinati in particolare ai Commissariati di Castrovillari e Paola, considerati nodi strategici per la gestione dell’ordine pubblico nell’area provinciale. Il potenziamento, spiega la Questura, consentirà «un servizio più incisivo e livelli di sicurezza più elevati, sia percepiti sia effettivi».