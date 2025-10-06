Domani a Palazzo dei Bruzi la presentazione della quarantatreesima edizione, pronto un programma ricco e intenso che coinvolgerà tutte le contrade della frazione di Cosenza

Sarà presentata martedì 7 ottobre, alle ore 10,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, nel corso di una conferenza stampa, la 43ma edizione della Sagra dell’uva e del vino, in programma, dal 10 al 12 ottobre prossimi, a Donnici, nel borgo antico della frazione alle porte della città.

La 43ma edizione della Festa dell'uva e del vino si arricchisce quest'anno di un programma ancora più vario ed articolato. Un'occasione speciale, tra tradizione e innovazione, che vedrà protagoniste tutte le contrade di Donnici, unite nel celebrare la cultura del vino e le diverse forme di convivialità. Molteplici anche gli eventi collaterali.

All’incontro con i giornalisti convocato per illustrare il programma completo della Sagra, prenderanno parte il Sindaco Franz Caruso, l’Assessore alle attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia e Mariella Ciardullo, Presidente dell’Associazione “Vivi Donnici”, aggiudicataria della manifestazione di interesse indetta dal Comune per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento.