La grande musica lirica torna protagonista a Montalto Uffugo, nel segno di Ruggiero Leoncavallo e di una tradizione culturale che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate calabrese. La città si prepara ad accogliere la XXIV edizione del Festival Lirico Internazionale “Ruggiero Leoncavallo”, manifestazione che negli anni ha consolidato il proprio ruolo nel panorama operistico regionale, nazionale e internazionale.

Nell’ultima settimana di agosto Montalto Uffugo tornerà a vestirsi di arte, musica ed emozione, celebrando il legame con il grande compositore e rinnovando una proposta culturale che punta a unire memoria, qualità artistica e valorizzazione del territorio.

Festival Ruggiero Leoncavallo, nuova direzione artistica

A guidare questa nuova edizione sarà il Maestro Luigi Travaglio, nominato nuovo direttore artistico del Festival. Regista di grande esperienza e figura autorevole del panorama operistico, Travaglio porterà una visione capace di tenere insieme tradizione e innovazione, nel segno dell’eccellenza che da sempre caratterizza la manifestazione.

Il Festival, per Montalto Uffugo, rappresenta molto più di una rassegna musicale. È il simbolo di una comunità che custodisce con orgoglio la propria identità culturale e continua a investire nella bellezza, nella musica e nella promozione del patrimonio artistico locale.

Tra le novità più attese c’è anche il ritorno del Concorso Lirico Internazionale “Ruggiero Leoncavallo”, considerato uno dei momenti più qualificanti della manifestazione e pensato come occasione di crescita per giovani cantanti lirici desiderosi di affermarsi nel panorama artistico internazionale.

Faragalli: «Un patrimonio dell’intero territorio»

Il sindaco Biagio Faragalli sottolinea il valore identitario del Festival e il ruolo che la manifestazione ha assunto nel tempo per l’intera comunità.

«Il Festival Leoncavallo è una delle espressioni più alte dell’identità culturale della nostra comunità e un patrimonio che appartiene all’intero territorio», dichiara il primo cittadino.

Faragalli rivendica la continuità del percorso e ringrazia chi ha contribuito alla crescita della rassegna negli anni. «Siamo orgogliosi di poter annunciare la ventiquattresima edizione di una manifestazione che negli anni ha saputo crescere e affermarsi grazie al contributo di tante professionalità. Rivolgo un sincero ringraziamento al M° Antonio De Luca per il lavoro svolto con passione e competenza e auguro al M° Luigi Travaglio un percorso ricco di soddisfazioni».

Il ritorno del Concorso Lirico Internazionale

Il rilancio del Concorso Lirico Internazionale rappresenta uno dei segnali più importanti della nuova edizione. La scelta restituisce al Festival una delle sue anime più prestigiose: quella di essere non solo luogo di spettacolo, ma anche laboratorio di talento, scoperta e futuro.

La competizione dedicata ai giovani interpreti rafforza la vocazione internazionale della manifestazione e conferma l’ambizione di Montalto Uffugo di proporsi come spazio di formazione, confronto e promozione per il mondo della lirica.

Ranieri: «Nuova fase, ma nel segno della continuità»

L’assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Silvio Ranieri evidenzia la portata culturale e strategica di questa nuova fase del Festival Leoncavallo.

«Il ritorno del Concorso Lirico Internazionale e l’avvio della nuova direzione artistica rappresentano due elementi di grande valore per questa edizione», afferma Ranieri.

L’assessore rivolge poi un ringraziamento al Maestro Antonio De Luca per il percorso svolto alla guida della manifestazione. «Come primo atto di questa nuova edizione voglio esprimere un sentito ringraziamento al M° Antonio De Luca, per lo straordinario lavoro svolto e per il contributo determinante offerto alla crescita del Festival. Il suo impegno si è inserito in un percorso di continuità con la storia e con le intuizioni che hanno caratterizzato i primi anni della manifestazione, consolidandone il prestigio e rafforzandone il ruolo nel panorama culturale regionale e nazionale».

Per Ranieri, il cambio alla direzione artistica non segna una rottura, ma l’avvio di un nuovo capitolo. «L’avvio di una nuova direzione artistica non rappresenta una discontinuità rispetto al percorso intrapreso, ma la volontà di aprire una nuova fase capace di offrire ulteriori sintesi programmatiche e artistiche, aggiungendo un nuovo e importante tassello alla storia del Festival e al progetto culturale della Città di Montalto Uffugo».

Montalto Uffugo punta su cultura, identità e promozione

Con il Maestro Luigi Travaglio, l’amministrazione comunale intende proseguire lungo la strada della crescita e dell’innovazione, favorendo nuove visioni e nuove opportunità di sviluppo culturale.

«Con il M° Luigi Travaglio intendiamo proseguire lungo la strada della crescita e dell’innovazione, favorendo nuove visioni e nuove opportunità di sviluppo culturale. Il nostro obiettivo è continuare a rendere il Festival Leoncavallo un punto di riferimento per la lirica e un volano di promozione per l’intera città», conclude Ranieri.