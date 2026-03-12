Con riferimento allo svolgimento della Fiera di San Giuseppe in programma a Cosenza, dal 15 al 19 Marzo, in alcune aree della città, in particolare su Viale Giacomo Mancini, Via Gerolamo Marafioti e via Tommaso Aceti, il Comando della Polizia Municipale ha ritenuto necessario adottare una serie di provvedimenti di disciplina del traffico, anche nelle giornate di allestimento e disallestimento dell’evento fieristico.

Si tratta di misure volte a salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada e dei partecipanti all’evento, nonché a garantire la fluidità della circolazione stradale, limitando, nel contempo, i disagi per la cittadinanza. In particolare, i provvedimenti della Polizia Municipale istituiscono, fatte salve ulteriori integrazioni, a seguito di eventi successivi e/o verifiche anche in relazione al flusso di traffico veicolare e pedonale, dalle ore 18,00 di venerdì 13 marzo alle ore 7,00 di venerdì 20 Marzo : il divieto di sosta con rimozione, su: Via Gerolamo Marafioti, su entrambi i lati, da via Popilia a via Paolo Borsellino; Via Tommaso Aceti, su entrambi i lati, da via Paolo Borsellino a via Popilia; Traversa Natale De Grazia, sul lato destro, da viale Giacomo Mancini a via A.Mirabelli; Traversa U.Adamo, sul lato destro, da via A. Mirabelli a viale Giacomo Mancini; Via A.Mirabelli, da via Antonio Guarasci a via Gerolamo Marafioti; Via Antonino Scopelliti, su entrambi i lati, da piazza Giuseppe Impastato a via L. Grasso; Via A.Marino, su entrambi i lati, da via Popilia a viale Giacomo Mancini; Viale Giacomo Mancini, su entrambi i lati e su entrambe le carreggiate, nel tratto compreso tra via Tommaso Aceti e la rotonda con via L. Mancuso e via Caduti di Razza, incluse le corsie complanari.

Con gli stessi provvedimenti della Polizia Municipale è stato, inoltre, istituito il divieto di transito, dalle ore 24,00 di venerdì 13 marzo alle ore 7,00 di venerdì 20 Marzo, su: Viale Giacomo Mancini e, in particolare, sulla carreggiata Sud, da via Libero Grassi (all’altezza del civico n.51) a via Gerolamo Marafioti e sulla carreggiata Nord, da via Tommaso Aceti a via Antonino Scopelliti; Via Antonino Scopelliti, nel tratto da via L. Grasso a piazza Giuseppe Impastato; Via A.Mirabelli, da via Antonio Guarasci a via Gerolamo Marafioti; Via Gerolamo Marafioti, da via Popilia a via Paolo Borsellino; Via Tommaso Aceti, da viale Giacomo Mancini a via Popilia. Sarà consentito l’accesso ai veicoli degli operatori commerciali per il tempo strettamente necessario all’allestimento del posteggio.

Le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della Fiera. Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti e in relazione ai flussi pedonali, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.