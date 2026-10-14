Faggi che virano dal giallo oro al rosso, boschi attraversati dalla luce autunnale, panorami sui laghi e sulle vette dell’altopiano. Tra ottobre e novembre la Sila entra nel pieno della stagione del foliage e CamminaSila propone un calendario di escursioni guidate che tocca alcune delle aree più suggestive del Parco.

Si parte sabato 17 ottobre dalla Montagna della Porcina, con un itinerario di circa sei chilometri tra Pietra dell’Altare, faggete e panorami che si aprono verso Montenero, Colli Perilli e Lago Arvo. Il ritrovo è alle 9.30 all’uscita della SS107, bivio Silvana Mansio-Lorica. Il percorso è classificato turistico e dura circa tre ore.

Il giorno successivo, domenica 18 ottobre, il foliage si osserva nell’area di Marinella di Coppo, con partenza dal piazzale della cabinovia di Lorica. Si cammina per circa cinque chilometri in un’antica faggeta, con un dislivello contenuto e un itinerario adatto anche a chi non ha particolare esperienza. Ritrovo alle 9.30, partenza alle 10 e conclusione prevista intorno alle 13.

La Montagna della Porcina torna protagonista sabato 24 ottobre, mentre domenica 25 ottobre l’appuntamento è a Monte Curcio. In questo caso il trekking diventa più impegnativo: circa dieci chilometri, 600 metri di dislivello e cinque ore di cammino. Il ritrovo è fissato alle 9.15 al piazzale della cabinovia di Camigliatello Silano.

Da Lorica a Fallistro

Sabato 31 ottobre si torna nella faggeta di Marinella di Coppo, con lo stesso itinerario di circa cinque chilometri e partenza dal piazzale della cabinovia di Lorica alle 9.30.

Il giorno seguente, 1 novembre, CamminaSila propone l’Anello della Perciavinella, con appuntamento alle 9.15 al bivio Silvana Mansio-Lorica. Il percorso è di circa 9,5 chilometri, raggiunge i 1.700 metri di quota e richiede circa quattro ore.

Sabato 7 novembre sarà invece la volta di Pietra dell’Altare, con un itinerario di sei chilometri e tre ore di cammino, sempre con ritrovo alle 9.30 al bivio Silvana Mansio-Lorica.

Il percorso della Montagna della Porcina viene riproposto anche sabato 14 novembre, mentre domenica 15 novembre ci si sposta a Fallistro, nella Sila Grande. Qui il trekking attraversa faggete, radure e valloni per circa 12 chilometri, con 500 metri di dislivello e cinque ore di cammino. Il ritrovo è alle 9.30 al bivio Croce di Magara.

Il gran finale sulle vette di Montenero

Tra gli appuntamenti più impegnativi c’è quello di domenica 22 novembre a Montenero. Si parte dal Villaggio Cagno, con ritrovo alle 9 al bivio di Pino Collito, per un itinerario di 16 chilometri che raggiunge quota 1.881 metri.

Il percorso, classificato per escursionisti esperti, richiede circa sette ore e mezza e presenta 700 metri di dislivello.

Le escursioni sono accompagnate dalle guide ufficiali del Parco Nazionale della Sila. I programmi possono subire variazioni in caso di maltempo.



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