È stato inaugurato a Fuscaldo il primo centro di Pet Therapy della provincia di Cosenza. Un progetto che nasce da una storia di famiglia e diventa un servizio per l'intera comunità.



A volerlo è Pasquale Lanzillotta, psicologo e vicepresidente della cooperativa sociale "A piccoli passi", che ha deciso di trasformare la sua esperienza personale in un'opportunità per tutti. "Ci occupiamo di Interventi Assistiti con gli Animali rivolti a ragazzi con neurodivergenze, bambini e adulti con disabilità in generale - spiega Lanzillotta - Nasce da una vicenda familiare che mi ha spinto a costruire quello che abbiamo aperto. Mia sorella Elvira è una ragazza con sindrome di Down. A me piace dire _con_ sindrome di Down perché quel cromosoma in più è una marcia in più. Ho creato proprio questo centro anche per inserire lei nel mondo del lavoro".

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Il centro, realizzato secondo le Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), lavorerà con cani addestrati e certificati, in equipe con psicologi, educatori e terapisti.

Un traguardo importante per l'intero Tirreno cosentino, fino ad oggi sprovvisto di una struttura di questo tipo.

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"Vivevo a Roma per lavoro - racconta ancora Lanzillotta - Ho lasciato la mia terra con la speranza di tornare e mi sono sempre chiesto: perché queste strutture esistono in altre parti d'Italia e non in Calabria? Sono riuscito a rientrare e ora metto a disposizione la mia esperienza per questi ragazzi che ne hanno bisogno".



Una scelta particolare anche quella dei cani: "Lavoreremo con i Siberian Husky - conclude - Vogliamo dare un seguito a quelle che sono le normali terapie assistite. Sono cani da lavoro, adibiti al traino della slitta, e ci piace pensare che possano aiutare a raggiungere degli obiettivi. I ragazzi, una volta sviluppate le autonomie, dovranno condurre i cani da slitta per lavorare su autostima, autoefficacia e altri traguardi".



Un progetto nato dall'amore di un fratello che diventa un nuovo presidio dedicato al benessere e all'inclusione.