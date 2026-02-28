La corsa alla guida dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza entra nel vivo: Gigi Catanzaro annuncia ufficialmente la sua candidatura alla presidenza con la lista “15 duepuntozero”, progetto che punta a ridisegnare ruolo e funzioni dell’Ordine in chiave moderna.

L’ingegnere presenta un’impostazione che mette al centro innovazione, digitalizzazione, formazione avanzata e sostegno ai giovani, immaginando un Ordine capace di agire come “acceleratore di competenze” e come struttura capace di collegare mondo professionale, Pubblica Amministrazione e Università. Una visione che si pone in continuità con il lavoro del Consiglio uscente ma che mira a introdurre strumenti più dinamici per rispondere a un mercato in rapida trasformazione.

«Ricoprire il ruolo di consigliere significa assumersi una responsabilità concreta» afferma Catanzaro. «Vogliamo rafforzare l’Ordine come punto di riferimento solido per gli iscritti, accompagnando l’ingegnere nel suo percorso e proiettandolo verso l’innovazione».

Il programma - definito come serie di “Appunti”, in fase di consolidamento - si sviluppa lungo alcune direttrici strategiche.

Al primo posto la transizione digitale, con la promessa di una piena digitalizzazione dei servizi e una presenza capillare dell’Ordine su tutto il territorio provinciale. Segue il capitolo dedicato a tutela professionale e alta formazione, con percorsi specialistici e azioni per garantire l’elevata qualità delle prestazioni.

Uno dei pilastri del progetto è la sinergia con la Pubblica Amministrazione, non solo con supporto tecnico e normativo, ma con un dialogo costante per semplificare procedure e rendere più chiaro il rapporto fra professionisti e istituzioni. Catanzaro punta anche a un rafforzamento della rappresentanza istituzionale in tutti gli organismi sovraterritoriali.

Grande attenzione è rivolta ai giovani ingegneri, con l’introduzione di programmi di mentoring, di un Hub di networking e di percorsi fast-track per facilitare l’ingresso nelle commissioni. Le commissioni stesse verrebbero trasformate in “Officine di pensiero”, gruppi agili e temporanei dedicati all’innovazione e al monitoraggio delle evoluzioni del mercato.

Non manca il capitolo dedicato al rapporto con l’Università della Calabria, da consolidare con collaborazioni didattiche e scientifiche per colmare il divario tra formazione accademica ed esercizio della professione. Infine, la lista “15 duepuntozero” inserisce tra le priorità anche la costruzione di una comunità coesa, attraverso iniziative sociali e sportive.

Una candidatura, dunque, che propone un Ordine più moderno e aperto, pronto a diventare un motore di crescita professionale. Nei prossimi giorni saranno illustrati nel dettaglio i punti del programma in un confronto aperto con gli iscritti.