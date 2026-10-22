L’arcivescovo invita le istituzioni al confronto e rinnova la solidarietà ad agricoltori e autotrasportatori

Giù le mani dai giovani. L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, ammonisce le istituzioni chiedendo di intraprendere la strada del dialogo e non quella della repressione «che non conducono da nessuna parte» dice il presule, nei giorni scorsi al fianco anche di agricoltori e autotrasportatori cui ha portato la propria solidarietà.

Nei giorni scorsi l'Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, ha manifestato solidarietà ad agricoltori ed autotrasportatori in protesta. E sui giovani, il presule invita all'ascolto e al dialogo, condannando l'atteggiamento repressivo delle istituzioni

«I giovani imparano dal mondo degli adulti – sottolinea in una intervista rilasciata al nostro network in merito ai giorni carichi di tensione che stanno caratterizzando questo scorcio di autunno – E il mondo degli adulti sta insegnando loro che non esiste altro valore che quello economico e finanziario. Sta insegnando loro che qualcuno può stabilire di essere padrone di un territorio e che quindi può invaderlo ed occuparlo. Per fortuna buona parte dei ragazzi ha un moto di resistenza rispetto alle storture che provengono dal mondo degli adulti».

Sulle vicende che hanno riguardato i presidi di automezzi in diversi punti della Calabria, ora sciolti temporaneamente, in attesa di giungere ad un’intesa con il Governo, Checchinato ribadisce la propria solidarietà e guardando all’impegno sociale della Chiesa richiama la figura di San Francesco d’Assisi «testimone e paladino della pace. E la Chiesa oggi, come San Francesco, deve accompagnare ogni uomo e ogni donna in un cammino di speranza verso la pace che è il bene più alto, capace di produrre benessere per l’intera comunità».