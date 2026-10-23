Sarà il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, ad aprire l’anno accademico 2026-2027 del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università della Calabria.

La cerimonia si terrà martedì 27 ottobre, a partire dalle ore 15, nell’Aula Magna del Centro congressi “Beniamino Andreatta”. L’appuntamento è organizzato dal Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’ateneo.

La partecipazione di Amoroso e il programma della giornata sono confermati dall’avviso pubblicato sul portale ufficiale dell’Università della Calabria. unical.it

La lectio su “Lavoro e Costituzione”

Il momento centrale della cerimonia sarà la lectio magistralis intitolata “Lavoro e Costituzione”, pronunciata dal presidente della Consulta.

L’intervento sarà dedicato ai principi costituzionali che disciplinano e tutelano il lavoro, tema che attraversa alcuni dei passaggi fondamentali della Carta, a partire dall’articolo 1 e dalle disposizioni riguardanti diritti, dignità, retribuzione e protezione sociale.

Amoroso ha maturato una lunga esperienza nella magistratura del lavoro prima del suo ingresso alla Corte costituzionale. Nel 2026 ha inoltre curato un volume dedicato al lavoro, alla previdenza e alle prestazioni sociali nella giurisprudenza costituzionale.

La lezione offrirà quindi agli studenti l’opportunità di approfondire il rapporto tra i principi contenuti nella Costituzione e le trasformazioni che interessano il mercato del lavoro, le forme di occupazione e il sistema delle garanzie.

I saluti del rettore e del direttore del Dipartimento

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e del direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Franco Rubino.

La presentazione dell’iniziativa sarà affidata a Giovanna Chiappetta, coordinatrice del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

L’inaugurazione rappresenterà un momento di confronto rivolto non soltanto agli iscritti al corso, ma all’intera comunità accademica. La presenza del presidente della Corte costituzionale consentirà di collegare l’avvio delle attività didattiche a una riflessione sul ruolo del diritto e della Carta fondamentale nella società contemporanea.

Giovanni Amoroso alla guida della Consulta

Giovanni Amoroso è stato eletto giudice costituzionale dalla Corte di cassazione nell’ottobre 2017 e ha prestato giuramento il mese successivo. Prima dell’ingresso alla Consulta ha ricoperto diversi incarichi presso la Cassazione, svolgendo anche le funzioni di presidente di sezione e di direttore dell’Ufficio del Massimario. L’attuale incarico di presidente della Corte costituzionale è confermato dal portale ufficiale dell’istituzione. Sito ufficiale

La sua attività professionale si è sviluppata anche nell’ambito del diritto del lavoro, materia alla quale sarà dedicata la lezione inaugurale all’Unical.

L’evento anche in diretta streaming

La cerimonia inizierà alle ore 15 nell’Aula Magna del Centro congressi “B. Andreatta”. Chi non potrà essere presente nel campus avrà la possibilità di seguire l’evento attraverso la diretta streaming sul canale dell’Università della Calabria.