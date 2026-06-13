Il Giro Next Gen 2026 si prepara ad attraversare la Calabria e, per garantire la sicurezza della competizione, Anas ha disposto una serie di limitazioni temporanee alla circolazione lungo l'Autostrada del Mediterraneo.

Le misure interesseranno alcune rampe di uscita della A2 che saranno chiuse al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana ciclistica. La durata delle chiusure è stimata in circa sessanta minuti.

Il primo provvedimento scatterà domenica 14 giugno con la chiusura temporanea dello svincolo di Gioia Tauro. Lunedì 15 giugno sarà invece interessato lo svincolo di Pizzo Calabro.

La giornata con il maggior numero di limitazioni sarà quella di martedì 16 giugno, quando il Giro Next Gen attraverserà l'area del Pollino. In Calabria saranno temporaneamente chiusi gli svincoli di Frascineto, Morano Calabro, Campotenese e Mormanno. Le limitazioni proseguiranno poi in Basilicata con le uscite di Lauria Nord e Lauria Sud.

L'iniziativa rientra nelle misure predisposte per consentire il regolare svolgimento della competizione internazionale riservata alle giovani promesse del ciclismo mondiale, considerata una delle principali vetrine per i futuri protagonisti delle grandi corse professionistiche.

Anas invita gli automobilisti a pianificare con anticipo i propri spostamenti e a utilizzare gli svincoli alternativi più vicini durante le fasi di chiusura. Agli utenti della strada viene inoltre raccomandato il rispetto della segnaletica temporanea e delle indicazioni fornite dal personale addetto alla viabilità e dalle forze dell'ordine impegnate lungo il percorso.

Gli aggiornamenti sui tempi effettivi delle chiusure e sulle successive riaperture saranno diffusi attraverso i pannelli a messaggio variabile presenti lungo l'autostrada e tramite i consueti canali informativi di Anas.