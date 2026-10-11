La Regione Calabria mette a disposizione 4,6 milioni di euro per nuove Green Communities, aggregazioni di Comuni montani impegnate in programmi condivisi di sviluppo sostenibile.

Il bando, approvato con decreto dirigenziale n. 16753 del 5 ottobre 2026, utilizza risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, FOSMIT, relative alle annualità 2023 e 2024. La scadenza per le candidature è fissata alle 23:59 del 10 novembre 2026.

Contributi fino a due milioni per ciascuna aggregazione

L’avviso prevede contributi a fondo perduto da 800mila a 2 milioni di euro, con copertura fino al 100% delle spese ammissibili per opere pubbliche, beni e servizi inseriti in piani territoriali integrati.

Possono candidarsi aggregazioni di almeno cinque Comuni montani calabresi territorialmente contigui, riuniti mediante una convenzione. Ogni gruppo deve individuare un Comune capofila, responsabile dell’attuazione e dei rapporti con la Regione.

Secondo le condizioni riportate nella nota, i Comuni devono rientrare nelle classificazioni di montanità previste dall’avviso e non avere già aderito ad altre Green Communities beneficiarie di finanziamenti regionali, nazionali o europei.

Gli ambiti di investimento

Le strategie devono integrare almeno tre dei nove ambiti previsti:

Gestione sostenibile e certificata delle foreste e delle risorse agroforestali.

Gestione delle risorse idriche.

Produzione locale di energia rinnovabile.

Turismo sostenibile.

Edilizia e infrastrutture sostenibili.

Efficienza energetica.

Economia circolare e attività produttive.

Mobilità integrata.

Agricoltura sostenibile.

Il bando valorizza anche la collaborazione con enti parco, GAL, università, consorzi e altri organismi territoriali, attraverso accordi e protocolli.

Domande entro il 10 novembre

La candidatura deve comprendere una strategia territoriale e un Piano di sviluppo, articolato in un Piano operativo degli investimenti ed eventualmente in un Piano complementare per interventi sostenuti da altre risorse pubbliche.

L’invio compete al Comune capofila, tramite PEC all’indirizzo uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it, con la documentazione richiesta e la convenzione già sottoscritta.

Gli enti devono risultare in regola con i versamenti relativi al servizio idropotabile e allo smaltimento dei rifiuti. Il termine indicato per completare gli interventi è il 30 novembre 2027, salvo proroghe autorizzate.

Uncem: «Strategie integrate, costruite dai Comuni insieme»

Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, e Vincenzo Mazzei, presidente Uncem Calabria, esprimono apprezzamento per il provvedimento e ringraziano l’assessore regionale alla Montagna Gianluca Gallo e il presidente Roberto Occhiuto.

«Lo sviluppo della montagna non può essere affidato a interventi isolati, ma richiede strategie integrate, costruite dai Comuni insieme», affermano.

Uncem chiede inoltre di destinare una parte significativa delle risorse FOSMIT 2025 e 2026 a programmi sovracomunali e sollecita una legge regionale condivisa per strutturare le Unioni montane di Comuni.

Bussone e Mazzei richiamano anche il sostegno del ministro Roberto Calderoli al percorso delle Green Communities e il ruolo del Parco nazionale del Pollino nelle prime riflessioni avviate sul modello. L’obiettivo indicato è dare continuità agli investimenti del PNRR attraverso risorse ordinarie e programmazione regionale.