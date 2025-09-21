Una nuova arteria di collegamento per la comunità di Contrada Amica. Oggi pomeriggio, alle ore 18, l’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano inaugura la nuova strada che unisce il centro sportivo polivalente, la storica scuola della contrada e la piazza principale, realizzando un’opera che il sindaco Flavio Stasi ha definito «non una semplice striscia di asfalto, ma uno strumento di sicurezza e di aggregazione sociale».

La nuova infrastruttura, dotata di marciapiede e illuminazione, si inserisce nel piano di attenzione alle contrade cittadine portato avanti in questi anni dall’Amministrazione, con interventi che spaziano dalla riqualificazione delle scuole rurali fino al potenziamento delle reti primarie. «La nostra città è caratterizzata da due grandi poli urbani intorno ai quali si è sviluppato un arcipelago di popolose contrade – ha dichiarato Stasi – che meritano attenzione ed opere infrastrutturali e sociali. Tanto è il lavoro ancora da fare, ma i segnali che stiamo lanciando credo siano fondamentali. Questa strada è uno di quei segnali: non si tratta solo di collegare luoghi rimasti isolati, ma di un’opera di sicurezza stradale e di riqualificazione urbana». La nuova arteria, lunga e funzionale, vuole essere non solo una risposta alle esigenze di viabilità, ma anche un ponte sociale tra le diverse anime della contrada, favorendo l’aggregazione dei cittadini e la fruizione degli spazi pubblici.