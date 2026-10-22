L’Università della Calabria ospiterà una nuova tappa di “Disclaimer. Ultime avvertenze prima della rivoluzione”, il percorso promosso da Corriere della Sera e Cineca, con il sostegno di EY, per approfondire le trasformazioni determinate dall’innovazione digitale.

L’appuntamento è in programma mercoledì 28 ottobre 2026, dalle ore 10, al Teatro Auditorium UniCal (TAU) di piazza Vermicelli. L’accreditamento dei partecipanti inizierà alle 9:30. La partecipazione è gratuita, ma richiede la registrazione attraverso la pagina dedicata all’evento.

La sessione potrà essere seguita anche in diretta streaming sul sito del Corriere della Sera.

Il Sud come polo di ricerca e innovazione

Al centro dell’incontro ci sarà il ruolo del Mezzogiorno come possibile polo di attrazione per talenti, ricerca e innovazione. Il confronto prenderà in esame soprattutto le opportunità e i cambiamenti legati all’intelligenza artificiale, senza tralasciare le conseguenze economiche, sociali e formative della trasformazione digitale.

Il progetto “Disclaimer” si articola in un ciclo di appuntamenti, seminari professionali e sessioni formative rivolti a differenti settori della società. La tappa calabrese intende mettere in relazione il dibattito nazionale sull’intelligenza artificiale con le competenze scientifiche e accademiche sviluppate dall’Università della Calabria.

La giornata sarà condotta da Riccardo Luna, editorialista del Corriere della Sera. Tra gli argomenti annunciati figurano l’impatto delle tecnologie digitali sul mercato del lavoro e sulle imprese, la trasformazione dei sistemi scolastici e le applicazioni dell’intelligenza artificiale nella ricerca scientifica e nel settore sanitario.

I relatori al Teatro Auditorium dell’Unical

Al confronto parteciperà Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria. Interverrà anche Orazio Attanasio, economista, Cowles Professor of Economics alla Yale University e docente dell’Unical.

Il programma prevede inoltre la presenza di Maria Giovanna Durante, ricercatrice di Ingegneria geotecnica sismica nel Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’ateneo, e di Franca Melfi, professoressa ordinaria di Chirurgia toracica dell’Università della Calabria.

Tra gli ospiti figurano anche Giuseppe Perrone, Partner e Technology Consulting AI e Data Leader di EY Italia, e Francesco Valentini, direttore del Dipartimento di Fisica dell’Unical.

Spazio, infine, alle esperienze di Nada Iqelan, laureata magistrale in Artificial Intelligence and Computer Science, e Aya Qasem, laureata magistrale in Chemistry. Una scelta che affianca alle voci del mondo accademico e professionale quelle di giovani formate in ambiti direttamente interessati dalle trasformazioni scientifiche e tecnologiche.

Come partecipare all’incontro

L’iniziativa si svolgerà il 28 ottobre al Teatro Auditorium UniCal. L’ingresso è gratuito previa iscrizione online, fino alla disponibilità dei posti prevista dagli organizzatori. L’accreditamento inizierà alle 9:30, mentre l’apertura dei lavori è fissata alle 10.

La trasmissione in streaming offrirà inoltre la possibilità di seguire il confronto anche a chi non potrà raggiungere il campus di Arcavacata.