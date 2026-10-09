La vincita grazie a una cinquina Simbolotto presso un punto vendita in Via Carlo Alberto dalla Chiesa
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Esulta la Calabria con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 8 ottobre da segnalare una vincita da oltre 21mila euro a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, grazie a una cinquina Simbolotto presso un punto vendita in Via Carlo Alberto dalla Chiesa. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro, per un totale di 954,2 milioni di euro da inizio 2026.