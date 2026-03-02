Torna a Cosenza “Percorsi di legalità”, l’iniziativa che unisce teatro e prevenzione per sensibilizzare migliaia di studenti su violenza di genere, sicurezza e rispetto delle diversità

Mercoledì 4 marzo il Teatro “Alfonso Rendano” ospiterà la seconda edizione di “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato”, progetto nazionale che unisce linguaggio teatrale, prevenzione e educazione civica.

La Questura di Cosenza partecipa anche quest’anno all’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali, con la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica e con i Gruppi Sportivi Fiamme Oro.

L’obiettivo è affrontare con un linguaggio immediato e accessibile temi cruciali per le giovani generazioni: contrasto alla violenza di genere, discriminazioni, sicurezza stradale e ferroviaria, sicurezza informatica, bullismo, valore dello sport e rispetto delle diversità.

Protagonisti dell’evento saranno gli studenti degli istituti scolastici della provincia, attesi in gran numero al Rendano. Alla manifestazione prenderanno parte anche le principali autorità civili e militari del territorio, a testimonianza dell’importanza formativa e sociale del progetto.