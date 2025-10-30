Una sinergia culturale senza precedenti tra la città e l’università. È quella che dà vita alla nuova stagione teatrale 2025-2026 de “L’Altro Teatro – in Campus”, presentata questa mattina al Comune di Cosenza. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Teatro Alfonso Rendano e il Teatro Auditorium dell’Università della Calabria (TAU), con il sostegno del Comune di Cosenza, della Regione e del CAMS – Centro Arti Musica e Spettacolo dell’ateneo.

Un cartellone ricco, variegato, capace di coniugare tradizione e contemporaneità, e dedicato alla memoria di Enzo Noce, storico protagonista della scena culturale cittadina.

Teatro di qualità e grandi nomi

Il sipario si alzerà il 19 novembre 2025 con Vurria di e con Giulia Vetriano e Federica Carrubba, per poi proseguire il 26 novembre con Storia di un cinghiale che si interroga sull’universo, di Luciano Saltarelli da un testo di Shakespeare, e L’amore mio non può (6 dicembre), omaggio a Rocco Scotellaro con la regia di Saverio Tavano.

A dicembre toccherà a Carmen Consoli con il suo “Unplugged Tour 2025” (5 dicembre), evento che unisce musica d’autore e suggestioni teatrali.

Il nuovo anno si aprirà con Plaza Suite di Neil Simon (10 gennaio), seguito dal toccante Brokeback Mountain (4 gennaio), messo in scena da Gianluca Merolli, con Filippo Cottone e Marta Malika Enye.

A fine mese (29-30 gennaio) andrà in scena Uno, nessuno e centomila con Enrico Lo Verso, per la regia di Alessandro Maggi, mentre il 31 gennaio arriverà MetaDiderot, diretto da Antonio Rezza e Flavia Mastrella, due nomi simbolo della sperimentazione teatrale italiana.

Da Napoli a Pirandello: un viaggio tra classici e nuovi linguaggi

A febbraio il pubblico potrà assistere a Serenata a Napoli (17-18 febbraio), con Serena Rossi, un omaggio alla canzone napoletana, e a Aggiungi un posto a tavola (7-8 marzo), classico di Garinei e Giovannini interpretato da Gianluca Guidi e Enzo Garinei.

Tra i titoli più attesi anche Morte accidentale di un anarchico (13 febbraio), il capolavoro di Dario Fo reinterpretato da Francesco Bonomo e Alessandro Blasioli, e Venere nemica (25 marzo), divertente riscrittura di Elena Talenti con Drusilla Foer, che chiuderà la stagione.

Non mancano le grandi firme del teatro di parola: L’amante di Harold Pinter (1 aprile) con Simona Cavallari, e Qualcosa è andato storto (24-25 aprile), scritto e diretto da Carlo Buccirosso, chiuderanno un anno denso di emozioni e riflessioni.