Il vortice ciclonico si sta avvicinando sempre più alla nostra Regione. Già da stamani infatti piogge localmente intense stanno interessando le aree Joniche del Catanzarese e Crotonese dove, specie nelle aree di Isola Capo Rizzuto, il pluviometro registra già oltre 40 mm con diversi disagi alla circolazione.

Nelle prossime ore il maltempo subirà un notevole rinforzo: tra il pomeriggio e la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, aria umida da Sud raggiungerà la Calabria dove sono previsti temporali di forte intensità lungo tutta la fascia jonica tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti saranno possibili inoltre picchi pluviometrici anche oltre i 70 mm con effetto Stau nelle aree interne che causerà pioggia localmente abbondante. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta di livello arancione per le prossime ore e per l’intera giornata di domani. Il bollettino prevede possibili fenomeni temporaleschi che potranno evolvere in nubifragi anche consistenti e conseguenze rilevanti.

Scuole chiuse in Calabria, l’elenco

L’elenco delle scuole chiuse in Calabria: 

  • Girifalco
  • Petronà
  • Marcedusa
  • Gizzeria
  • Cotronei
  • Crosia
  • Crotone
  • San Mauro Marchesato
  • San Benedetto Ullano
  • Sellia Marina
  • Vibo Valentia
  • Cerenzia
  • Amaroni
  • Catanzaro
  • Soverato
  • Petilia Policastro