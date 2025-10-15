Un vortice ciclonico porta piogge e temporali di forte intensità. Attesi picchi oltre i 70 mm tra Catanzarese, Crotonese e Reggino. Disagi già registrati a Isola Capo Rizzuto

Il vortice ciclonico si sta avvicinando sempre più alla nostra Regione. Già da stamani infatti piogge localmente intense stanno interessando le aree Joniche del Catanzarese e Crotonese dove, specie nelle aree di Isola Capo Rizzuto, il pluviometro registra già oltre 40 mm con diversi disagi alla circolazione.

Nelle prossime ore il maltempo subirà un notevole rinforzo: tra il pomeriggio e la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, aria umida da Sud raggiungerà la Calabria dove sono previsti temporali di forte intensità lungo tutta la fascia jonica tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti saranno possibili inoltre picchi pluviometrici anche oltre i 70 mm con effetto Stau nelle aree interne che causerà pioggia localmente abbondante. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta di livello arancione per le prossime ore e per l’intera giornata di domani. Il bollettino prevede possibili fenomeni temporaleschi che potranno evolvere in nubifragi anche consistenti e conseguenze rilevanti.

Scuole chiuse in Calabria, l’elenco

L’elenco delle scuole chiuse in Calabria: