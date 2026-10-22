Candidature fino al 30 ottobre per la quarta edizione in AI e Data Science. Lezioni online, due percorsi specialistici e tirocinio aziendale

Iscrizioni aperte fino al 30 ottobre per la quarta edizione del Master universitario di secondo livello in Artificial Intelligence & Data Science dell’Università della Calabria. Il percorso inizierà a gennaio 2027 e unirà didattica online, attività applicative e 300 ore di tirocinio in azienda.

Il Master è promosso congiuntamente dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza e dal Dipartimento di Matematica e Informatica. L’Ateneo ha pubblicato la scheda ufficiale della quarta edizione relativa all’anno accademico 2026-2027.

Secondo i dati di monitoraggio diffusi dagli organizzatori, a un anno dalla conclusione del percorso risulta occupato il 98% dei partecipanti presi in esame. Il comunicato non indica però la dimensione esatta del campione utilizzato per calcolare questa percentuale.

Tre indicatori sui risultati occupazionali

I risultati comunicati dal Master comprendono tre dati distinti, che misurano aspetti differenti del rapporto tra formazione e lavoro.

Il primo è il tasso di occupazione del 98% rilevato a un anno dalla conclusione del percorso. Il secondo riguarda 59 partecipanti che avrebbero trovato un impiego al termine del tirocinio. Il terzo indica che l’88% dei corsisti monitorati avrebbe migliorato la propria posizione professionale, attraverso un avanzamento o l’assunzione di nuove funzioni.

Per interpretare correttamente i risultati sarà necessario conoscere il numero complessivo degli iscritti alle precedenti edizioni, quanti siano stati effettivamente monitorati e quale definizione di occupazione sia stata adottata.

I numeri indicano comunque la centralità attribuita dal Master al collegamento con aziende, istituzioni e centri di ricerca.

Banca d’Italia, Istat e aziende nella faculty

La rete di collaborazioni coinvolge professionisti provenienti dal settore tecnologico, finanziario, statistico e della consulenza.

Tra le realtà rappresentate nella faculty figurano Banca d’Italia, NTT DATA, CRIF, Lutech, Revelis e Istat, insieme ad altre imprese e istituzioni.

Il coinvolgimento di soggetti esterni all’Università permette ai partecipanti di confrontarsi con problemi e applicazioni concrete, collegando gli insegnamenti teorici alle esigenze dei processi produttivi e decisionali.

Il modello formativo comprende infatti casi di studio, laboratori e un tirocinio finale da svolgere in azienda.

Due percorsi, lezioni accessibili a tutti gli iscritti

Il Master è articolato in due indirizzi specialistici: Artificial Intelligence e Data Science.

I partecipanti scelgono il percorso principale, ma possono accedere anche alle lezioni dell’altro indirizzo. L’impostazione consente di integrare le competenze nello sviluppo degli algoritmi con quelle dedicate all’analisi, alla gestione e all’interpretazione dei dati.

Il programma comprende machine learning, deep learning, modelli statistici avanzati e programmazione in Python, R e Java.

Sono previsti anche approfondimenti su Large Language Models, intelligenza artificiale generativa e sistemi di Agentic AI, oltre a Big Data, Business Intelligence e sicurezza delle infrastrutture informatiche.

Una parte delle attività sarà dedicata alle applicazioni dell’apprendimento automatico nei contesti economici, aziendali e finanziari.

Le possibili applicazioni professionali

Le competenze sviluppate possono trovare applicazione nella progettazione di sistemi intelligenti, nell’analisi predittiva, nella gestione dei dati aziendali e nella consulenza tecnologica.

Altri possibili settori di impiego sono la finanza, la sanità, la ricerca scientifica e la pubblica amministrazione.

«Il valore di questo Master sta nella capacità di mettere in relazione la formazione universitaria con le esigenze reali del mercato del lavoro», afferma Sabrina Giordano, direttrice del percorso.

«Non si tratta soltanto di acquisire nuove competenze, ma di creare opportunità concrete di crescita professionale», aggiunge.

Per il direttore Giorgio Terracina, l’obiettivo è formare professionisti capaci non soltanto di utilizzare le nuove tecnologie, ma anche di comprenderne il funzionamento e sviluppare soluzioni destinate a problemi reali.

Lezioni online e 300 ore di tirocinio

Il percorso comprende complessivamente 1.500 ore di attività formativa. La didattica prevede 350 ore di lezioni in italiano, disponibili online e registrate per la consultazione durante l’anno.

Al termine della parte didattica sono previste 300 ore di tirocinio in azienda. La distribuzione delle ore restanti tra studio individuale, laboratori, project work e preparazione della prova finale dovrà essere verificata nel piano ufficiale.

Il Master partirà a gennaio 2027. Il termine per presentare la candidatura è fissato al 30 ottobre 2026. Requisiti di accesso, costi e procedura d’iscrizione sono disponibili nella pagina ufficiale e nel bando dell’Università della Calabria.