Spazi educativi rinnovati per il nido comunale e la sezione primavera. Sono destinati ai bambini da 0 a 3 anni. Il sindaco Bucarelli: «Progetto fortemente voluto da me»

Una giornata importante per la comunità di Mendicino, che ha celebrato l’inaugurazione del nuovo polo d’infanzia di via San Paolo. La struttura rappresenta un investimento concreto nei servizi educativi per la prima infanzia e segna un passo importante per il futuro del territorio. A darne notizia è stata il sindaco Irma Bucarelli, che ha sottolineato il valore simbolico e sociale dell’opera. «Abbiamo inaugurato il polo per l’infanzia di via San Paolo, un luogo pensato e realizzato per accogliere i bambini da zero a tre anni in ambienti sicuri, moderni e inclusivi» ha dichiarato il primo cittadino.

Il nuovo polo restituisce piena funzionalità all’asilo nido comunale La Casetta delle Favole, gestito dalla cooperativa sociale Promidea, che riprende le attività in locali rinnovati e ampliati. Contestualmente, sono stati messi a disposizione anche gli spazi destinati all’apertura della sezione primavera dell’Istituto Comprensivo di Mendicino, creando un sistema educativo integrato e continuo.

«Due realtà che dialogano e si completano, offrendo alle famiglie un servizio educativo di qualità e in continuità» ha spiegato Bucarelli, evidenziando l’importanza di un percorso formativo coerente fin dalla primissima infanzia. Il progetto nasce da una visione avviata anni fa, quando l’attuale sindaco ricopriva il ruolo di assessore alla Pubblica Istruzione. «Ho sempre guardato a quest’area con l’idea di trasformarla da zona degradata a centro educativo e formativo», ha ricordato, sottolineando come oggi quella visione sia diventata realtà.

Gli interventi hanno puntato su sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi, anche grazie all’utilizzo di risorse del PNRR. Un investimento che guarda al benessere dei più piccoli e al sostegno concreto delle famiglie del territorio. «Credo profondamente nella forza della progettualità, perché investire nei bambini significa costruire basi solide per il futuro della comunità» ha aggiunto il sindaco, rimarcando l’impegno dell’amministrazione comunale nel settore dell’istruzione.

Il polo d’infanzia di Mendicino si configura così come un modello di rigenerazione urbana ed educativa, capace di coniugare servizi, inclusione e continuità didattica. Un’opera che non rappresenta solo un’inaugurazione, ma l’inizio di un percorso destinato a crescere insieme ai bambini e alle loro famiglie.