L’alta pressione continuerà a garantire condizioni stabili nei primi giorni della settimana. A metà settimana l’arrivo di correnti più fresche dal Nord Atlantico porterà un peggioramento, con possibili piogge soprattutto sul versante tirrenico
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L’alta pressione continua a dominare sulla Calabria, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature miti soprattutto durante le ore diurne. Dopo un weekend caratterizzato dal bel tempo, il campo anticiclonico continuerà a interessare il Sud Italia anche nei primi giorni della settimana.
La situazione è però destinata a cambiare a partire da metà settimana.
Da mercoledì l’ingresso di correnti più fresche e instabili provenienti dal Nord Atlantico dovrebbe determinare un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, inizialmente sulle regioni tirreniche e successivamente anche sulla Calabria.
Possibili piogge sono attese soprattutto lungo il versante tirrenico, anche se per definire intensità e distribuzione delle precipitazioni bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti.
Intanto, per la giornata di oggi, lunedì 5 ottobre, è previsto ancora bel tempo su tutta la regione, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio potranno formarsi locali addensamenti nuvolosi, ma senza precipitazioni significative.