Il quartiere ha accolto il passaggio della fiaccola organizzata dall’associazione San Nicola Culla dell’Olio. Emozione e partecipazione nel segno della speranza e della condivisione

Un momento di emozione, partecipazione e comunità ha accompagnato il passaggio della Fiaccola della Pace a Pianette, nel territorio di Montalto Uffugo. A raccontare l'iniziativa è il Comitato San Francesco di Paola, che ha accolto nel quartiere la fiaccola organizzata dall'associazione San Nicola Culla dell'Olio.

Un appuntamento dal forte valore simbolico, che ha portato nel quartiere un messaggio di pace e condivisione. La fiaccola, con la sua luce, è stata accolta come un segno di speranza e come un invito a ritrovarsi insieme attorno a valori comuni.

«Un momento di grande emozione e comunità», è il sentimento espresso dal Comitato San Francesco di Paola nel raccontare l'iniziativa. L'arrivo della fiaccola a Pianette ha rappresentato, per il Comitato, un'occasione per sottolineare quanto siano importanti la pace, la luce e lo stare insieme, trasformando un gesto semplice in un momento di condivisione per l'intera comunità.

La partecipazione di volontari e ragazzi ha contribuito a rendere ancora più significativo il passaggio della fiaccola, portando nel quartiere un messaggio di speranza. Al termine dell'iniziativa, il Comitato San Francesco di Paola ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito all'organizzazione e alla riuscita del momento. Un grazie particolare è stato rivolto ai volontari, ai ragazzi che hanno partecipato e a tutte le persone che hanno portato la fiamma nel quartiere, contribuendo a diffondere il suo messaggio.