Un nuovo presidio di educazione alimentare entra nelle scuole di Montalto Uffugo, con l’obiettivo di promuovere salute, prevenzione e corretti stili di vita tra i più giovani. Nasce, infatti, lo Sportello nutrizionale scolastico, un’iniziativa, promossa ed organizzata dall’Amministrazione comunale di Montalto Uffugo, guidata dal sindaco Biagio Faragalli, pensata per coinvolgere studenti, genitori e personale scolastico in un percorso di formazione e supporto dedicato al benessere.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il biologo nutrizionista Alessio Gravina, vicepresidente regionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi, che lavorerà direttamente con le scuole per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’alimentazione equilibrata e di uno stile di vita attivo.

A sottolineare il valore del progetto è l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Silvio Ranieri, promotore dell’iniziativa: «Abbiamo lavorato per creare all’interno delle scuole un vero presidio di educazione alimentare e di salute pubblica. Investire nella formazione dei ragazzi significa investire nel futuro della nostra comunità. Lo sportello nutrizionale rappresenta uno strumento concreto per accompagnare studenti e famiglie verso scelte alimentari più consapevoli».

Ranieri ha inoltre espresso gratitudine per la collaborazione offerta al progetto: «Ringrazio il dottor Gravina per la disponibilità gratuita e per aver messo immediatamente a disposizione della comunità scolastica le sue competenze professionali. Si tratta di un’importante attività di formazione condivisa su temi fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi». Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle dirigenti scolastiche dei due istituti comprensivi cittadini e a tutti coloro che quotidianamente si impegnano per il benessere della comunità educativa. Un’iniziativa che mette in luce l’importanza che il Comune di Montalto Uffugo rivolge al benessere del cittadino.