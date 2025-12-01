L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano comunica cambi alla guida di alcune parrocchie e nuovi incarichi pastorali per il 2026

Prosegue il cammino pastorale della diocesi di Cosenza-Bisignano con una nuova serie di incarichi affidati dall’Arcivescovo, monsignor Giovanni Checchinato, ai sacerdoti del territorio. Le nomine arcivescovili, ufficializzate nelle scorse ore, entreranno in vigore tra gennaio e l’inizio del 2026 e riguardano alcune delle parrocchie più attive della città e dell’area urbana.

Dal 31 gennaio 2026 il rev.do don Aldo Giovinco assumerà la guida della parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto in Cosenza, un ruolo di particolare rilievo per una comunità numerosa e dinamica.

Il rev.do don Francesco Iaquinta, dal 12 gennaio 2026, vestirà invece l’incarico di parroco in solidum nella parrocchia Santi Pietro e Paolo, sempre a Cosenza, per sostenere e rafforzare le attività pastorali già in corso.

Nuovi movimenti anche nell’area della Media Valle del Crati: il rev.do don Rocco Balsano è stato nominato amministratore della parrocchia dell’Immacolata Concezione a Torano Scalo, con il compito di accompagnare la comunità in una fase di riorganizzazione e rilancio delle attività liturgiche e pastorali.

Infine, l’Arcivescovo ha affidato al rev.do don Luciano Fiorentino il ruolo di Assistente dell’Agesci – Zona Passo del Pellegrino, realtà fondamentale per la formazione umana e spirituale dei giovani scout del territorio.