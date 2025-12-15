L’Ente Parco Nazionale del Pollino si prepara alla stagione fredda con un investimento strategico mirato a garantire la piena accessibilità del suo vasto territorio montano. È stato infatti pubblicato il bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici destinati a finanziare il fondamentale servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade di alta quota per l'inverno 2025/2026. L'iniziativa, per la quale l'Ente Parco ha stanziato complessivamente 95.000 euro, è specificamente rivolta alle Amministrazioni comunali che rientrano nel perimetro del Parco e che possiedono strade situate oltre i 1000 metri di altitudine.

Il Commissario del Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi

L’obiettivo dichiarato del bando è assicurare la piena fruibilità dell'area protetta e garantire la sicurezza per residenti, operatori turistici e visitatori. La tempestività degli interventi di pulizia stradale è considerata un fattore decisivo per il tessuto economico locale, in quanto permette la raggiungibilità in sicurezza delle strutture ricettive e di servizio e la possibilità di praticare gli sport invernali, sostenendo il settore turistico montano. Le risorse non saranno distribuite in modo uniforme, ma verranno assegnate sulla base di una graduatoria di ammissibilità. I criteri di valutazione tengono conto di elementi oggettivi quali la presenza di impianti sportivi invernali, l'esistenza di strutture ricettive e la lunghezza e la rilevanza strategica delle strade montane interessate.

Il Commissario del Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi, ha accompagnato la pubblicazione del bando con un forte richiamo alla sinergia istituzionale. «Siamo convinti che i Comuni del Parco sapranno garantire la massima collaborazione e disponibilità, rafforzando un lavoro congiunto e sinergico con l’Ente Parco,» ha dichiarato Lirangi. Il Commissario ha sottolineato come la capacità di organizzare e gestire con efficacia e puntualità le attività di sgombero neve sia un elemento chiave per rendere il Pollino attraente anche durante il periodo invernale, replicando il successo della stagione estiva.

«Questo bando non è soltanto uno strumento di sostegno economico, ma anche un richiamo alla responsabilità e alla programmazione, affinché ciascun Comune operi con puntualità e attenzione, a beneficio delle comunità locali, degli operatori turistici e dei visitatori,» ha concluso Lirangi, evidenziando come il successo dell'iniziativa dipenda da uno sforzo coordinato e responsabile. I Comuni interessati hanno tempo fino alle ore 11:00 del 22 dicembre 2025 per presentare le domande di partecipazione. La trasmissione della documentazione dovrà avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), seguendo le istruzioni dettagliate presenti nel bando. Il testo integrale è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale dell’Ente e sull’albo online.