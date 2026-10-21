Sono stati completati gli interventi previsti dal progetto Polis negli uffici postali di Frascineto e Marano Principato. Le due sedi rinnovate sono state presentate alla presenza dei rispettivi sindaci, Angelo Catapano e Giuseppe Salerno.

L’iniziativa promossa da Poste Italiane interessa circa settemila uffici situati nei Comuni italiani con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, rendendo più facilmente accessibili anche nei centri di minori dimensioni alcuni servizi della pubblica amministrazione.

Salerno: «Un segnale concreto di attenzione»

Il sindaco di Marano Principato, Giuseppe Salerno, ha sottolineato l’importanza dell’intervento per la comunità e dell’attivazione del nuovo sportello automatico.

«È un momento importante per la nostra comunità. L’ufficio postale rinnovato e l’attivazione del Postamat rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio e contribuiscono a migliorare i servizi a disposizione dei cittadini», ha dichiarato il primo cittadino.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Frascineto, Angelo Catapano: «L’inaugurazione della nuova sede dell’ufficio postale è un risultato significativo per il nostro Comune. Ringraziamo Poste Italiane per questo investimento, ulteriormente valorizzato dall’installazione del Postamat, un servizio molto atteso dalla comunità».

Passaporti richiesti direttamente allo sportello

Grazie alla convenzione sottoscritta da Poste Italiane con il ministero dell’Interno e il ministero delle Imprese e del Made in Italy, negli uffici di Frascineto e Marano Principato è possibile presentare la richiesta per il rilascio o il rinnovo del passaporto.

La pratica può essere avviata direttamente allo sportello postale. I cittadini possono inoltre scegliere di ricevere il documento al proprio domicilio, evitando ulteriori spostamenti verso gli uffici competenti.

Nuovi arredi e Postamat operativi 24 ore su 24

I lavori realizzati nell’ambito del progetto Polis hanno riguardato gli spazi interni delle due sedi. Sono stati introdotti sportelli ribassati, nuovi arredi e soluzioni tecnologiche progettate per ridurre l’impatto ambientale.

A disposizione degli utenti ci sono anche ATM Postamat di ultima generazione, operativi sette giorni su sette e 24 ore su 24. Gli apparecchi sono dotati di sistemi di sicurezza evoluti e tecnologia anti-skimming, utilizzata per contrastare la clonazione delle carte.

I nuovi sportelli automatici dispongono inoltre di un lettore di codici a barre per il pagamento dei bollettini e permettono di effettuare prelievi, ricariche e consultazioni dei movimenti.

Con il completamento degli interventi nelle due sedi sale a 129, secondo i dati diffusi da Poste Italiane, il numero degli uffici postali della provincia di Cosenza rinnovati attraverso il progetto Polis.

Gli uffici di Frascineto e Marano Principato sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45.