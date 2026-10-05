L'intervento sarà realizzato prestando attenzione anche agli equilibri naturali e alla fauna che vive lungo i corsi d’acqua. Coinvolta anche Calabria Verde

È partita questa mattina a Cosenza la pulizia dei fiumi cittadini, un intervento di manutenzione e prevenzione promosso dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di ridurre i possibili rischi legati al deflusso delle acque e garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Le attività prevedono la rimozione della vegetazione e dei materiali che potrebbero ostacolare il regolare corso dell’acqua. Un’azione preventiva che, nelle intenzioni dell’amministrazione, punta a rafforzare la sicurezza della città senza trascurare la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi presenti lungo i corsi d’acqua.

A dare notizia dell’avvio dei lavori è stato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha sottolineato l’importanza di intervenire prima che eventuali criticità possano trasformarsi in situazioni di emergenza. «Questa mattina prende il via la pulizia dei fiumi cittadini, un intervento importante che abbiamo fortemente voluto per prevenire situazioni di rischio e prenderci cura del nostro territorio», ha scritto il sindaco.

La pulizia dei fiumi a Cosenza viene dunque presentata come uno strumento di prevenzione, attraverso la rimozione di quegli elementi che potrebbero compromettere il normale deflusso delle acque. L'intervento sarà realizzato prestando attenzione anche agli equilibri naturali e alla fauna che vive lungo i corsi d’acqua. «Interveniamo in maniera preventiva, rimuovendo vegetazione e materiali che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque, con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela dei cittadini», ha spiegato Caruso, evidenziando al tempo stesso la necessità di «pieno rispetto dell’ambiente e della fauna che vive lungo i nostri corsi d’acqua».

Nel progetto è coinvolta anche Calabria Verde, che sta mettendo in campo le proprie attività per la manutenzione dei corsi d’acqua. Il sindaco ha rivolto un ringraziamento all’assessore regionale Gianluca Gallo «per la sensibilità e la vicinanza dimostrata anche in questa occasione nei confronti della nostra città» e a Calabria Verde «per il prezioso lavoro» svolto.

La manutenzione dei corsi d’acqua si inserisce così in una più ampia strategia di prevenzione del rischio e di cura del territorio. Per l’amministrazione comunale, intervenire con regolarità significa contribuire a rendere Cosenza più sicura e resiliente, soprattutto attraverso azioni capaci di anticipare le eventuali criticità. «La manutenzione e la prevenzione sono strumenti fondamentali per rendere Cosenza più sicura e resiliente», ha concluso Caruso, ribadendo la volontà di proseguire il lavoro insieme alle istituzioni e agli enti competenti.