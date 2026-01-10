Dal 14 gennaio su LaC Tv prende il via Quattro quarti, un inedito e originale format. Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla musica, la musica come arte e linguaggio universale, uno strumento fondamentale di dialogo tra arti, persone ed esperienze di vita.

Quattro quarti é format che presenta spunti inediti, una serie che si presenta come una novità nel panorama culturale calabrese.

Lo scopo fondamentalmente del programma è quello di raccontare la musica con un linguaggio immediato, accessibile, coinvolgente e trasversale. Raccontare la musica andando oltre gli steccati della tecnica e della specializzazione. La musica di tutti, la musica per tutti, senza limiti e confini.

Quattro quarti nasce da un’idea del maestro Francesco Perri, direttore del Conservatorio musicale di Cosenza, con la regia di Andrea Laratta, condotto dallo stesso maestro Perri.

Quattro quarti parlerà di musica, con l’ambizione di portare la musica fuori dai suoi confini tradizionali. Così assisteremo alla musica che dialoga con la poesia, e con il pensiero, fino a diventare racconto personale e vita quotidiana.

Un format che mette insieme , li lega in un abbraccio di riflessione e leggerezza, competenza e divulgazione. Sarà la musica degli appassionati, ma anche di chi si avvicina alla musica per passione o senza conoscenze specifiche.

Perché Quattro quarti? Perché è il tempo musicale per eccellenza, il più riconoscibile e condiviso, il primo che si apprende quando si entra nel mondo della musica. Quattro quarti è anche simbolo di stabilità, ordine e totalità: quattro sono gli elementi, i punti cardinali, le dimensioni del mondo fisico. Un riferimento che richiama l’equilibrio naturale delle cose e, come ricordava Jung, la totalità della psiche. È su questa base simbolica e musicale che si sviluppa l’intero progetto.

Questa prima stagione di Quattro quarti è composta da cinque puntate, ciascuna costruita attorno a un tema universale: Libertà, Amore, Viaggio, Bellezza e Luna, intesa come sogno e archetipo collettivo. Ogni puntata dura circa 50 minuti, ed è fatta esclusivamente di musica dal vivo, ma anche di suggestioni, parole e testimonianze. Il tutto creando una vera e propria “colonna sonora del pensiero”.

Accanto al conduttore, una presenza fissa composta dal violinista Pasquale Allegretti Gravina e dal noto ed apprezzato artista Daniel Cundari.

Di puntata in puntata troveremo altri ospiti provenienti da mondi diversi: università, arte, scienza e creatività, istituzioni, professioni.

Non sono figure legate alla musica, non essendo musicisti in senso stretto, ma sono importanti perché raccontano come la musica abbia influenzato la loro visione della vita, le scelte, il lavoro.

Avremo quindi ospiti i rappresentanti del mondo economico, accademico, medico, artistico e musicale, in un dialogo che sorprenderà.

L’obiettivo di Quattro quarti è fare della musica il momento più bello e affascinante della vita di ognuno. Una compagna indispensabile e insostituibile.

Non saarà quindi un programma tecnico, né un format di nicchia, ma un vero e proprio spazio aperto a tutti. L’ambizione del maestro Perri e del network LaC è quello di celebrare la musica quale strumento di crescita culturale e umana. La chiave di lettura della realtà quotidiana.

Tutto questo rappresenta coerentemente il percorso artistico e culturale del direttore Francesco Perri, da sempre attento a coniugare tradizione e contemporaneità, formazione e sperimentazione, come dimostrato anche dal recente spettacolo-concerto ‘ Vertigo: il Sud è magia’, presentato con grande successo al Teatro Rendano per il Concerto di Capodanno.

Quattro quarti, la musica come linguaggio essenziale, educativo e profondamente umano.

Appuntamento a mercoledì 14 gennaio, alle ore 22, su Canale 11 del Digitale Terrestre, per la prima delle cinque puntate. Tutte le puntate saranno poi disponibili su LaC Play.