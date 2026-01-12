Danni causati dal maltempo nel centro di Rende. La consigliera comunale Rossella Gallo (M5S) sollecita risposte e interventi strutturali su verde urbano e drenaggio.

Gli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio provinciale tornano al centro del dibattito politico a Rende, dove nella giornata di sabato si sono registrati alberi caduti, allagamenti e danni a beni privati.

In via Rossini, a causa delle forti raffiche di vento, un albero è improvvisamente crollato abbattendosi su un’autovettura regolarmente parcheggiata, distruggendola completamente. Solo per circostanze fortuite non si sono registrati feriti. Nel centro cittadino, inoltre, diversi magazzini e locali sono stati interessati da allagamenti, con disagi per residenti e attività economiche.

A intervenire è la consigliera comunale Rossella Gallo (Movimento 5 Stelle – Sinistra per Rende), che parla apertamente di un problema strutturale e di carenze nella prevenzione.

«Si tratta di episodi gravi – dichiara – che solo per circostanze fortunate non hanno avuto conseguenze sulle persone. Non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna quando si parla di sicurezza urbana, tutela del patrimonio privato e tenuta del territorio».

Gli eventi di Rende si inseriscono in un quadro più ampio di criticità legate al maltempo che ha interessato l’intera provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dai bollettini diffusi nelle scorse ore, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per alberi pericolanti, rami caduti e situazioni di rischio causate dal forte vento.

Un contesto che, secondo Gallo, rende evidente la necessità di un cambio di approccio. «La caduta di alberi e gli allagamenti non possono essere archiviati come eventi imprevedibili – prosegue la consigliera – ma sono il segnale di una manutenzione insufficiente e di una mancata pianificazione degli interventi di prevenzione, soprattutto in una fase storica in cui gli eventi climatici estremi sono sempre più frequenti».

La consigliera chiede ora chiarimenti puntuali all’Amministrazione comunale sugli interventi messi in campo e su quelli programmati. In particolare, sollecita risposte al vicesindaco Fabio Liparori, con delega al verde e all’ambiente, e all’assessore ai lavori pubblici Pierpaolo Iantorno, in merito allo stato di monitoraggio del patrimonio arboreo, alla manutenzione della rete di drenaggio e alle misure strutturali previste per prevenire nuovi allagamenti.

«Serve un piano serio e continuativo di monitoraggio, manutenzione e prevenzione – conclude Gallo –. La sicurezza dei cittadini, la tutela delle attività economiche e la cura del territorio devono essere una priorità assoluta, non temi da affrontare solo dopo l’ennesima emergenza».