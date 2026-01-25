«Ad Arcavacata di Rende, abbiamo assistito nei giorni scorsi a un importante esempio di collaborazione tra comunità e amministrazione comunale. Un’esperienza concreta che dimostra come i problemi possano essere affrontati e risolti con tempestività quando esistono apertura, dialogo e spirito di collaborazione. L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Stefania Belvedere, coadiuvata dal Responsabile dell’Ufficio Scuole, Gianfranco Salerno, sotto la supervisione del dirigente di settore, Carlo Consoli, ha dato prova di grande attenzione e sensibilità verso le esigenze del territorio». Lo sostiene in una nota Valerio Cavalieri, consigliere di maggioranza del gruppo Rende Avanti.

«Nel mio ruolo di consigliere comunale di maggioranza e di residente ad Arcavacata e, quindi, profondamente legato a questo territorio, mi sono fatto carico di una problematica che da anni affligge la comunità: il risanamento dei locali della Scuola secondaria di primo grado di Arcavacata - ha detto -. Venerdì 23 gennaio ho organizzato un incontro tra i genitori delle classi quinte della scuola primaria, preoccupati per le condizioni dell’istituto e pronti, in alcuni casi, a iscrivere i propri figli in altre scuole del territorio, l’Assessore Belvedere e il dottor Salerno. L’incontro è stato accolto positivamente e si è rivelato risolutivo».

«Per questo motivo va un sentito plauso e ringraziamento al sindaco Sandro Principe, all’assessore al ramo e all’intera giunta comunale, che hanno preso fin da subito a cuore la situazione, individuando rapidamente una soluzione concreta. A partire da lunedì 26 gennaio, infatti, gli alunni delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado di Arcavacata saranno temporaneamente trasferiti, grazie a un servizio navetta messo a disposizione dal Comune, nei locali della Sede centrale di Villaggio Europa».

«Questo consentirà - dice Cavalieri - di avviare i sopralluoghi tecnici e i successivi lavori di risanamento dell’edificio scolastico. è un risultato di grande importanza e genera soddisfazione non solo per me, ma per l’intera comunità di Arcavacata e per la scuola, che da tempo chiedeva un intervento indispensabile per tutelare la salute e il benessere dei nostri ragazzi, che trascorrono nelle aule scolastiche gran parte delle loro giornate».

«Negli stessi giorni ho inoltre segnalato un’ulteriore criticità riguardante la Scuola dell’infanzia di Arcavacata, dove in alcune classi l’illuminazione elettrica risultava inadeguata. Anche in questo caso - ha chiuso - grazie al tempestivo intervento del sindaco Sandro Principe, sempre attento alle problematiche del mondo scolastico, dell’Assessore Belvedere e di Rende Servizi, il problema è stato finalmente risolto dopo diversi anni. È un segnale chiaro di come, lavorando insieme, sia possibile dare risposte concrete ai cittadini e costruire una scuola più sicura, dignitosa e accogliente per i nostri bambini e ragazzi».