Il maltempo dell’ultimo fine settimana, accompagnato dall’allerta meteo arancione, ha modificato il calendario della disinfestazione a Rende. L’Amministrazione comunale ha riprogrammato la giornata conclusiva della quinta fase della campagna contro gli insetti alati: gli interventi si svolgeranno sabato 17 ottobre 2026, a partire dalle ore 3 del mattino.

La variazione è stata disposta dal Settore 5 – Gestione Territorio e Ambiente. La quinta fase era originariamente prevista dal 6 al 10 ottobre: lo spostamento riguarda il suo giorno conclusivo.

Disinfestazione a Rende: le zone interessate

Le operazioni saranno condotte da Brutia Disinfestazione Srl, con l’ausilio della Polizia Municipale, nelle seguenti aree:

Via Verdi;

via Cilea;

via Mascagni;

via Puccini;

residenze universitarie “Nervoso”;

via Cimarosa;

via Rossini, nell’area delle nuove residenze;

via Alessandro Volta;

via Galilei;

piazza Santo Sergio;

via Galvani;

via Leonardo Da Vinci;

via Meucci;

via Edison;

via Marconi.

Operazioni dalle tre del mattino

L’orario comunicato dal Comune indica l’avvio degli interventi alle 03:00 del 17 ottobre. La nota non specifica gli orari di passaggio nelle singole strade né quello di conclusione delle operazioni.