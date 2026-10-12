Le operazioni inizieranno alle 3 del mattino. Riprogrammata la giornata conclusiva della quinta fase della campagna contro gli insetti alati
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Il maltempo dell’ultimo fine settimana, accompagnato dall’allerta meteo arancione, ha modificato il calendario della disinfestazione a Rende. L’Amministrazione comunale ha riprogrammato la giornata conclusiva della quinta fase della campagna contro gli insetti alati: gli interventi si svolgeranno sabato 17 ottobre 2026, a partire dalle ore 3 del mattino.
La variazione è stata disposta dal Settore 5 – Gestione Territorio e Ambiente. La quinta fase era originariamente prevista dal 6 al 10 ottobre: lo spostamento riguarda il suo giorno conclusivo.
Disinfestazione a Rende: le zone interessate
Le operazioni saranno condotte da Brutia Disinfestazione Srl, con l’ausilio della Polizia Municipale, nelle seguenti aree:
- Via Verdi;
- via Cilea;
- via Mascagni;
- via Puccini;
- residenze universitarie “Nervoso”;
- via Cimarosa;
- via Rossini, nell’area delle nuove residenze;
- via Alessandro Volta;
- via Galilei;
- piazza Santo Sergio;
- via Galvani;
- via Leonardo Da Vinci;
- via Meucci;
- via Edison;
- via Marconi.
Operazioni dalle tre del mattino
L’orario comunicato dal Comune indica l’avvio degli interventi alle 03:00 del 17 ottobre. La nota non specifica gli orari di passaggio nelle singole strade né quello di conclusione delle operazioni.