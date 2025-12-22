Dalle nuove disposizioni della giunta non è stata interessata soltanto via Kennedy dove a breve sarà ultimata un’aiuola antitraffico

Non è solo la riduzione parziale al traffico della zona di via Kennedy, dove l’Amministrazione Comunale di Rende ha preso una decisione importante per consentire la costruzione di un’aiuola antitraffico. In altre zone della città si sono stabilite importanti variazioni al transito, alla sosta e alla direzione di marcia per rendere più fluido il traffico veicolare. Di seguito le decisioni adottate dalla Giunta Municipale durante la seduta del 12 dicembre 2025 con la Delibera n°296: