Dalle nuove disposizioni della giunta non è stata interessata soltanto via Kennedy dove a breve sarà ultimata un’aiuola antitraffico
Non è solo la riduzione parziale al traffico della zona di via Kennedy, dove l’Amministrazione Comunale di Rende ha preso una decisione importante per consentire la costruzione di un’aiuola antitraffico. In altre zone della città si sono stabilite importanti variazioni al transito, alla sosta e alla direzione di marcia per rendere più fluido il traffico veicolare. Di seguito le decisioni adottate dalla Giunta Municipale durante la seduta del 12 dicembre 2025 con la Delibera n°296:
- A via Leonida Repaci: il divieto di sosta dalle 0 alle 24, lato destro della carreggiata in direzione sud (Cosenza), nel tratto compreso tra l’intersezione con via Corrado Alvaro e via Salvatore Quasimodo. Su Via Quasimodo, invece, c’è il senso unico di marcia in direzione di Viale della Resistenza e il divieto di sosta dalle 0 alle 24 sul lato destro della carreggiata direzione ovest (Viale della Resistenza), nel tratto compreso tra l’intersezione con via Leonida Repaci e la Prima Traversa di Via Salvatore Quasimodo
- A via Giuseppe Ungaretti: il senso unico di marcia in direzione di via Leonida Repaci, con divieto di svolta a destra sulla prima traversa Giuseppe Ungaretti (direzione sud). I veicoli provenienti da via Repaci e diretti su via Ungaretti, potranno svoltare su via Giosuè Carducci (oggi con senso di marcia contrario che sarà invertito) e dirigersi verso via Giuseppe Ungaretti o verso la rampa di raccordo della SS 107.
- A via Corrado Alvaro: il senso unico di marcia in direzione di via Leonida Repaci, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale della Resistenza e Via Leonida Repaci.
- A via Ciro Menotti: divieto di sosta dalle 0-24, lato destro in direzione rotatoria Stadio Comunale “Marco Lorenzon”, dal civico n° 1 all’intersezione con via Silvio Pellico.
- A via Busento: il senso unico di marcia in direzione di via J. F. Kennedy.
- A via Valle del Neto: il senso unico di marcia in direzione di via Crati/via Adige.
- Via Crati resta a doppio senso di circolazione
- Sulla Quarta traversa di via J.F. Kennedy: il senso unico di marcia in direzione di via Lenin.