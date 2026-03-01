«Sono contento di quest’iniziativa che agevola i cittadini e sono soddisfatto del suo successo, frutto di impegno, organizzazione e capacità amministrative». Così il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha commentato il risultato dei primi open day indetti dall’ufficio anagrafe del Comune per la sostituzione dei documenti d’identità cartacei (che cesseranno di avere valore legale a partire dal 3 agosto 2026) con le Carte d’identità elettroniche e svoltisi il 28 febbraio e l’1 marzo.

Sono 213 le pratiche di sostituzione avviate. Nel dettaglio: 107 il 28 febbraio e 106 il primo marzo. Il gruppo di impiegati, che si dedica a questa iniziativa è coordinato da Stefano Carolei ed è composto da Elisabetta Giuliani, Francesca Belmonte, Tiziana Marchese, Fabrizio Berardone e Catia Miceli. Hanno vigilato sugli accessi in portineria Assunta Grasso e Maria Luisa Cipolla, con l’aiuto di tre volontari delle Guardie Zoofile.

La sostituzione delle Carte d’Identità continuerà con le modalità ordinarie, quindi su normale prenotazione, nei giorni della settimana. Tuttavia, sono in programmazione ulteriori open day di cui sarà data puntuale comunicazione.