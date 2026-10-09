La manutenzione interesserà parchi, centro storico, quartieri e principali arterie fino al 19 ottobre. Tre delle sette squadre sono composte dai nuovi assunti di Rende Servizi. Previsto anche il supporto di una squadra meccanizzata

Sette squadre operative sul territorio, tre delle quali composte dai nuovi assunti di Rende Servizi, per rafforzare gli interventi di pulizia e manutenzione del verde pubblico.

L’Amministrazione comunale di Rende ha reso noto il calendario delle attività avviate il 7 ottobre e in programma fino al 19 ottobre, frutto della programmazione condivisa tra Comune, uffici e la società in house.

L’obiettivo dichiarato è rendere più trasparente l’attività di manutenzione e, allo stesso tempo, aumentare l’efficienza degli interventi grazie all’incremento della forza lavoro disponibile.

Il calendario degli interventi

Squadra 1: 7 e 8 ottobre Parco Robinson; 9 e 10 ottobre via Tevere e traverse; 12 e 13 ottobre contrada Marchesino; 14 ottobre Parco Robinson; 15 ottobre Museo del Presente; 16, 17 e 19 ottobre Parco Robinson.

Squadra 2: dal 7 al 19 ottobre interventi nel Centro storico.

Squadra 3: 7 e 8 ottobre via Nobile; dal 9 al 13 ottobre sottopassi di via Alessandro Volta; dal 14 al 19 ottobre traverse della SS19.

Squadra 4: 7 e 8 ottobre Villaggio Europa; dal 9 al 19 ottobre Viale Principe.

Squadra 1 nuova: dal 7 al 13 ottobre contrada Arcavacata; dal 14 al 17 ottobre contrada Dattoli; 19 ottobre contrada Rocchi.

Squadra 2 nuova: dal 7 al 19 ottobre pulizia dei cigli dei marciapiedi.

Squadra 3 nuova: dal 7 al 10 ottobre via Marconi e traverse; dal 12 al 14 ottobre via Palladio; dal 15 al 19 ottobre via Molinari.

A supporto delle sette squadre sarà inoltre attiva una squadra meccanizzata, destinata a intervenire sull’intero territorio comunale, con particolare attenzione alla pulizia degli svincoli della Statale 107.

Il calendario rientra in una programmazione più ampia delle attività di manutenzione del verde pubblico, con l’obiettivo di rendere conoscibili ai cittadini tempi e zone degli interventi.