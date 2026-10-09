Sono state programmati interventi più frequenti, incrementando i servizi del Canile Sanitario di Mendicino. Predisposta anche una mail comunale dedicata alle segnalazioni

Giovedì, presso la Casa Comunale, si è svolto un incontro tra l’Amministrazione e la responsabile dell'Unità operativa semplice (Uos) di Igiene Urbana Veterinaria, Dottoressa Tiziana Bonofiglio. Nell’occasione, si è discusso il potenziamento del servizio di cattura dei cani randagi segnalati sul territorio.

Allo scopo, sono state programmate catture più frequenti, incrementando i servizi del Canile Sanitario di Mendicino. L’attuale sistema di gestione del randagismo consente al Comune di ottimizzare i costi per l’accoglienza e il ricovero dei cani catturati. Questo risultato è possibile grazie alla collaborazione con le associazioni che facilitano l’adozione degli animali.

Per fornire un servizio ancora più efficace, il Comune ha bisogno della collaborazione dei cittadini. A loro si chiede di segnalare la presenza dei branchi e le loro abitudini, con indicazione delle zone dell’avvistamento e, se possibile, con documentazione fotografica al seguente indirizzo email predisposto appositamente: segnalazioni.randagismo@comune.rende.cs.it.

Per rendere possibili segnalazioni in tempo reale, sarà messa quanto prima a disposizione di tutti un’utenza What’s App dedicata. Quest’iniziativa ribadisce che all’Amministrazione guidata dall’Onorevole Sandro Principe sta a cuore la salute degli animali e la loro incolumità, garantendo, allo stesso tempo, la sicurezza dei cittadini e la salubrità degli ambienti.