Il Comune di Rende ha disposto l’attivazione semaforo ubicato all’intersezione tra via Lenin, via Torino, via Genova e via Mimmo Rotella, all’uscita dal tunnel nei pressi del centro commerciale Metropolis. Un’apposita ordinanza dirigenziale prevede che l’impianto sia attivato a partire dal giorno 26 settembre 2025. 

L’attivazione della modalità a luci gialle lampeggianti è prevista in orario notturno, dalle 23:00 alle ore 07:00 di tutti i giorni mentre è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h su via Lenin, via Genova e via Mimmo Rotella, in entrambi i sensi di marcia, per un tratto di 150 metri in approccio all’area di intersezione.

Il provvedimento, è scritto nell’ordinanza, è stato adottato in ragione del fatto che l’intersezione «è stata nel corso del 2025 teatro di numerosi sinistri stradali che hanno reso urgente un intervento volto a far abbassare il tasso di incidentalità».