L’attivazione è stata disposta da un’apposita ordinanza dirigenziale per i troppi incidenti verificatisi nei pressi di quell’intersezione, limite di trenta km orari per gli automobilisti

Il Comune di Rende ha disposto l’attivazione semaforo ubicato all’intersezione tra via Lenin, via Torino, via Genova e via Mimmo Rotella, all’uscita dal tunnel nei pressi del centro commerciale Metropolis. Un’apposita ordinanza dirigenziale prevede che l’impianto sia attivato a partire dal giorno 26 settembre 2025.

L’attivazione della modalità a luci gialle lampeggianti è prevista in orario notturno, dalle 23:00 alle ore 07:00 di tutti i giorni mentre è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h su via Lenin, via Genova e via Mimmo Rotella, in entrambi i sensi di marcia, per un tratto di 150 metri in approccio all’area di intersezione.

Il provvedimento, è scritto nell’ordinanza, è stato adottato in ragione del fatto che l’intersezione «è stata nel corso del 2025 teatro di numerosi sinistri stradali che hanno reso urgente un intervento volto a far abbassare il tasso di incidentalità».