La segnalazione riguarda lo spazio accanto all’ingresso del Parco Robinson, dove sarebbero stati abbandonati grandi fogli di manifesti dopo la sostituzione delle affissioni pubblicitarie. Chiesto l’intervento del Comune

Grandi fogli di manifesti lasciati sul prato, ai piedi degli impianti pubblicitari, nell’area verde di via Trieste, accanto all’ingresso del Parco Robinson. È quanto segnala un cittadino in una lettera indirizzata al sindaco di Rende Sandro Principe, al Settore Gestione Territorio e Ambiente e al Comando di Polizia Municipale.

La segnalazione è accompagnata da una fotografia scattata l’11 ottobre 2026 e riguarda materiale che, secondo quanto riferito, sarebbe stato abbandonato dopo la sostituzione delle affissioni.

«Già gli impianti pubblicitari imbruttiscono la città, facendola sembrare una periferia ed impoverendola; che chi ne cura la manutenzione lasci anche i propri rifiuti sul posto è inaccettabile», scrive il cittadino.

Nel testo viene richiamato anche il problema più generale della pulizia urbana. «Se si tollera che perfino chi lavora sugli impianti autorizzati lasci la spazzatura dove capita, il messaggio è che tutto è permesso e la situazione non potrà che peggiorare».

Il rischio che i rifiuti vengano triturati

La segnalazione entra poi nel merito delle conseguenze pratiche dell’abbandono dei manifesti. La carta, con il tempo, tende infatti a deteriorarsi e a frammentarsi in pezzi sempre più piccoli.

Il cittadino evidenzia inoltre una criticità già riscontrata, a suo dire, in altre aree verdi: durante il taglio dell’erba i rifiuti presenti sui prati non verrebbero sempre raccolti preventivamente e rischierebbero così di essere triturati dai mezzi, disperdendosi ulteriormente.

Da qui la richiesta al Comune di intervenire per ripristinare l’area e adottare le misure necessarie affinché episodi analoghi non si ripetano.