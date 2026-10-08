Oltre 5mila euro raccolti in meno di 24 ore. È il primo risultato della campagna “Riportiamo a casa l’Angelo”, promossa dalla Pro Loco di San Giovanni in Fiore APS in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’obiettivo è riportare la statua della Vittoria Alata nel luogo al quale è legata la memoria collettiva di intere generazioni di sangiovannesi.

Per molti cittadini, infatti, l’Angelo non è soltanto un monumento ma un punto di riferimento identitario, legato a incontri, passeggiate e momenti condivisi.

«Ci vediamo all’Angelo» è una frase che, negli anni, è diventata quasi parte del lessico quotidiano della città.

Oggi la statua si trova altrove, ma nella memoria di tanti cittadini resta associata alla sua collocazione originaria.

Una raccolta rivolta anche ai sangiovannesi lontani

La campagna punta a coinvolgere non soltanto chi vive oggi a San Giovanni in Fiore, ma anche le comunità di sangiovannesi residenti in altre città italiane e all’estero.

La raccolta fondi è destinata proprio al riposizionamento della Vittoria Alata, con l’intento di restituire alla città uno dei suoi luoghi simbolici.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Pro Loco e il Comune e chiama a raccolta cittadini, associazioni e attività economiche.

«Una risposta che arriva dal cuore della comunità»

Il superamento dei 5mila euro in meno di un giorno viene letto dagli organizzatori come un primo segnale molto forte di partecipazione.

La Pro Loco ha ringraziato quanti hanno già aderito alla campagna e coloro che stanno contribuendo alla sua diffusione.

L’invito resta aperto a tutti: ogni contributo, anche piccolo, può concorrere al raggiungimento dell’obiettivo.

Come contribuire

È possibile partecipare alla raccolta attraverso la piattaforma GoFundMe oppure tramite bonifico bancario sul conto dedicato della Pro Loco di San Giovanni in Fiore.

La campagna punta così a trasformare un ricordo condiviso in un progetto concreto, restituendo alla comunità un simbolo fortemente legato alla sua storia.