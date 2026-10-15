Alla mobilitazione ha aderito anche una parte degli alunni dello Scientifico. Al centro della protesta sicurezza, spazi e tempi degli interventi nella sede di via XX Settembre. Domani prevista l’adesione allo sciopero regionale

È iniziato questa mattina lo sciopero degli studenti del Liceo Classico “San Nilo”, nel centro storico di Rossano. Alla protesta ha aderito anche una parte degli alunni del Liceo Scientifico. I ragazzi chiedono una soluzione alle criticità della sede di via XX Settembre, una situazione che, secondo quanto riferiscono, si trascina da tre anni.

Per domani è annunciata la partecipazione di tutti gli istituti allo sciopero regionale. La mobilitazione del Classico nasce però da una questione specifica: la sicurezza dell’edificio, la disponibilità degli spazi e la richiesta di risposte sui tempi degli interventi.

Gli studenti chiedono di conoscere lo stato degli interventi, i passaggi ancora necessari e i tempi per superare le difficoltà denunciate. La protesta riporta al centro del confronto le condizioni in cui si svolgono le lezioni e la necessità di garantire spazi adeguati alla comunità scolastica.

Alla vicenda del Classico si intreccia quella del Liceo Artistico, trasferito nei locali del polo liceale di Rossano Scalo. Nelle dichiarazioni riportate ad aprile, il presidente della Provincia aveva prospettato un confronto con il Comune e con i consiglieri provinciali del territorio sull’organizzazione dell’offerta formativa e sull’ipotesi di un ritorno dell’Artistico nel centro storico.

Per gli studenti del San Nilo la priorità resta la soluzione dei problemi della sede di via XX Settembre. Lo sciopero iniziato questa mattina richiama l’attenzione su una situazione che gli alunni descrivono come irrisolta da tre anni e per la quale chiedono impegni accompagnati da tempi definiti.