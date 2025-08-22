Avvistamento spettacolare al tramonto, visibile anche da Rogliano: cittadini incuriositi condividono foto e domande sui social
Erano circa le 19:30 di ieri quando il cielo sopra Rende e Cosenza si è illuminato di tre scie luminose, simili a comete, che hanno catturato l’attenzione di alcuni cittadini. L’evento, insolito e spettacolare, è stato visibile anche da Rogliano, generando curiosità e domande sui social e nelle piazze.
Secondo le testimonianze, le tre luci hanno attraversato l’orizzonte in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra che in pochi secondi si è dissolta.