Avviati i lavori sul tratto che collega l’uscita dell’A2 a Castrovillari. Il consigliere regionale Riccardo Rosa ringrazia la Provincia di Cosenza e auspica che l’intervento prosegua con le successive fasi di ammodernamento

Sono iniziati i lavori di bitumazione della Strada Provinciale 263, nel tratto che dallo svincolo autostradale dell’A2 di Frascineto conduce in direzione di Castrovillari.

A darne notizia è il consigliere regionale di Noi Moderati, Riccardo Rosa, che esprime apprezzamento per l’intervento avviato dalla Provincia di Cosenza.

«Questo intervento restituisce percorribilità e sicurezza a un’arteria che da tempo costituiva una criticità reale per chi quotidianamente la percorre», afferma Rosa, che ringrazia il presidente della Provincia Biagio Faragalli e il responsabile del Settore Viabilità e Trasporti, Gianluca Morrone.

Un collegamento strategico per Castrovillari e il Pollino

Secondo Rosa, il tratto interessato rappresenta un’infrastruttura particolarmente importante per l’accessibilità dell’area e per i collegamenti verso Castrovillari.

La SP 263 costituisce inoltre il primo tratto di quella che, nelle intenzioni, dovrà diventare la strada dell’Ejano, collegamento strategico per il comprensorio.

«La bitumazione renderà più sicuro il transito di cittadini, lavoratori e visitatori», sottolinea il consigliere regionale, che inserisce l’intervento nel più ampio programma di riqualificazione della rete viaria delle aree interne.

«Ora avanti con l’ammodernamento»

Rosa evidenzia anche il valore dell’intervento in termini di rapporto tra istituzioni e territorio, sottolineando come la risoluzione delle criticità sulla viabilità possa incidere direttamente sulla qualità della vita e sulle prospettive di sviluppo dell’area del Pollino.

«Con questo lavoro la Provincia dimostra vicinanza alla città di Castrovillari e al Pollino», afferma ancora.

Il consigliere regionale conclude auspicando che la stessa attenzione venga riservata alle successive fasi di ammodernamento della SP 263, così da completare un percorso di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità provinciale.