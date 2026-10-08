Un cittadino segnala criticità lungo il tratto tra Cosenza, Rende e San Fili e richiama l’attenzione sul rischio rappresentato dalle alberature ai margini della carreggiata. Nella segnalazione anche la richiesta di interventi sulla segnaletica orizzontale

Alberi in condizioni precarie lungo i margini della carreggiata e una situazione che, secondo la segnalazione di un cittadino, potrebbe rappresentare un rischio concreto per chi percorre quotidianamente la strada statale 107.

A sollevare il problema è un cittadino, Corradino Rapana, che ha inviato una segnalazione urgente relativa al tratto della statale che interessa l’area tra Cosenza, Rende e San Fili, chiedendo interventi sia sulle alberature sia sulla segnaletica orizzontale.

Nel documento Rapana richiama innanzitutto l’elevato volume di traffico che quotidianamente interessa la SS 107 nei due sensi di marcia e segnala la presenza, lungo i margini della strada, di «diversi alberi in stato di palese degrado o instabilità».

Una condizione che, secondo il cittadino, potrebbe trasformarsi in un serio pericolo per automobilisti e motociclisti, soprattutto in presenza di vento forte o condizioni meteorologiche avverse.

«Ho assistito alla caduta di un albero sulla carreggiata»

A rafforzare la richiesta di intervento c’è anche un episodio di cui Rapana riferisce di essere stato testimone diretto: un albero si sarebbe recentemente abbattuto sulla sede stradale.

Un fatto che, nella segnalazione, viene indicato come prova della necessità di procedere a una verifica delle condizioni delle piante presenti lungo l’arteria e, dove necessario, alla loro messa in sicurezza o rimozione.

La richiesta è quindi quella di effettuare un controllo puntuale delle alberature, individuando quelle che presentano condizioni di instabilità prima che possano verificarsi ulteriori episodi.

Sotto osservazione anche la segnaletica

La segnalazione non riguarda soltanto gli alberi. Rapana richiama l’attenzione anche sulle condizioni della segnaletica orizzontale, chiedendo un intervento per garantire maggiore visibilità e sicurezza lungo un’arteria particolarmente trafficata e utilizzata ogni giorno da migliaia di automobilisti.

L’appello è dunque rivolto agli enti competenti affinché vengano effettuate verifiche e interventi preventivi lungo il tratto interessato.

Una richiesta che nasce, sottolinea il cittadino, dalla necessità di intervenire prima che una situazione di degrado possa trasformarsi in un incidente.