La Svimez prosegue il suo viaggio nelle imprese del Mezzogiorno e dopo la tappa di Salerno sceglie Cosenza per un nuovo momento di ascolto e analisi dedicato alle realtà produttive del Sud. Il prossimo appuntamento si articolerà in due giornate, pensate per approfondire le dinamiche industriali del territorio cosentino e raccogliere elementi utili alla lettura delle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno.

Il programma prenderà il via giovedì 23 aprile, quando il vicepresidente della Svimez, Gian Paolo Manzella, visiterà alcune imprese del Cosentino. L’obiettivo della giornata sarà quello di confrontarsi direttamente con il tessuto industriale locale, osservando da vicino criticità, potenzialità e traiettorie di crescita di un’area produttiva che continua a rappresentare un nodo importante nel quadro meridionale.

Svimez a Cosenza per analizzare le prospettive del Mezzogiorno

La tappa calabrese della Svimez si inserisce nel percorso avviato dall’associazione per entrare in contatto diretto con le imprese del Sud e costruire una riflessione concreta sulle possibilità di sviluppo del Mezzogiorno. La visita di Gian Paolo Manzella nelle aziende del Cosentino punta proprio a raccogliere sul campo elementi utili all’analisi delle trasformazioni industriali e delle prospettive economiche del territorio.

L’iniziativa conferma l’attenzione verso una provincia che, sul piano produttivo, continua a cercare spazi di consolidamento e nuove occasioni di crescita dentro uno scenario più ampio che riguarda l’intero Sud.

L’incontro in Confindustria Cosenza su industria, Europa e Sud

Il secondo momento della due giorni è in programma venerdì 24 aprile, alle ore 11, nel Salone Conferenze di Confindustria Cosenza, dove si terrà l’incontro dal titolo “Industria - Europa - Sud. Analisi e prospettive”.

Ad aprire i lavori sarà il presidente degli industriali cosentini Giovan Battista Perciaccante, mentre la moderazione sarà affidata al direttore Giampaolo Latella. A seguire interverrà Gian Paolo Manzella con una relazione dal titolo “Mezzogiorno e politica industriale europea. Scenari e linee di azione”.