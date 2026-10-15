Il Vamonos Social Tourism Index 2026 assegna alla regione 87,55 punti. Nell’analisi Instagram circa 499 interazioni per contenuto e un rapporto dello 0,63%

La Calabria è quindicesima tra le regioni italiane per forza complessiva delle community social nella promozione turistica, con 87,55 punti su 100. È il risultato del Vamonos Social Tourism Index 2026, elaborato da Media Research per Vamonos Vacanze, che prende in esame sette piattaforme digitali.

Un dato ulteriore arriva da Instagram: tra gli account per i quali la ricerca ha potuto consolidare le informazioni sulle interazioni, la Calabria registra circa 499 interazioni medie per contenuto, pari a circa lo 0,63% della community.

Sono due misure distinte: la posizione nell’indice generale dipende dalla dimensione delle community sulle piattaforme analizzate, mentre l’engagement è un indicatore complementare e non determina la classifica.

Calabria quindicesima, Trentino-Alto Adige al primo posto

La graduatoria considera la presenza delle destinazioni turistiche regionali su Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn, TikTok e Pinterest.

Al primo posto si colloca il Trentino-Alto Adige, con 99,72 punti, seguito da Toscana, a 97,13, e Marche, a 96,16.

La Calabria si trova alle spalle dell’Umbria e davanti alla Basilicata. Il suo punteggio non esprime un risultato sui flussi turistici o sulle prenotazioni, ma la posizione nel modello di misurazione della presenza social adottato dalla ricerca.

Instagram, il risultato della Calabria sulle interazioni

L’analisi distingue la consistenza del pubblico dalla sua partecipazione ai contenuti. Tra gli account Instagram per i quali è stato possibile consolidare il dato, vengono riportati questi risultati:

RegioneInterazioni medie per contenutoRapporto con la community

LombardiaCirca 1.2730,87%

Toscana6130,23%

CalabriaCirca 4990,63%

Emilia-Romagna2810,17%

Nel confronto tra questi quattro account, la Calabria presenta un rapporto tra interazioni e community inferiore a quello lombardo, ma superiore a quelli di Toscana ed Emilia-Romagna.

Il dato non consente di assegnarle un secondo posto nazionale nell’engagement: la ricerca precisa che questo indicatore non è disponibile in modo omogeneo per tutte le regioni e le piattaforme.

Per dimensione della community Instagram, il comunicato evidenzia invece i 431mila follower di Visit Trentino, seguiti dai 271mila della Toscana, dai 194mila della Puglia e dai 187mila del Veneto.

Come viene calcolato il Vamonos Social Tourism Index

Il modello non somma semplicemente follower e iscritti. Per confrontare piattaforme con dimensioni differenti, attribuisce lo stesso peso a ciascuno dei sette social e applica una trasformazione logaritmica alla consistenza delle community.

L’indice finale, espresso da zero a cento, è la media dei sette indicatori normalizzati.

Secondo la ricerca, il Trentino-Alto Adige raggiunge il valore massimo del modello su sei piattaforme: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok e Pinterest. Su LinkedIn, invece, il primato va al Friuli-Venezia Giulia, quinto nella graduatoria complessiva.

La distanza tra le regioni immediatamente successive alla prima è contenuta: tra Toscana, seconda, ed Emilia-Romagna, settima, ci sono 1,80 punti.

Dati osservati, stime e limiti del confronto

La ricerca comprende venti regioni e sette piattaforme, per un totale di 140 combinazioni. Dove le informazioni pubbliche non erano disponibili in forma omogenea, gli autori hanno utilizzato stime di modello, indicate separatamente nel database.

Questa distinzione è importante per leggere i risultati: la graduatoria combina dati osservati o qualificati e valori stimati, mentre lascia fuori dal punteggio generale le interazioni.

Per la Calabria emerge quindi una presenza social complessiva collocata nella seconda metà della classifica, accompagnata da un dato Instagram che, nel confronto disponibile, mostra una partecipazione proporzionalmente maggiore rispetto ad alcune community più numerose.